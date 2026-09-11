Κύμα κακοκαιρίας φέρνει έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατοκύριακο. Με άστατο καιρό και η επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σήμερα αλλά και αύριο θα κάνει αρκετή ζέστη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ένα κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα και έτσι από το Σάββατο το μεσημέρι, θα αρχίσει να ασκεί πίεση και προς τη χώρα μας.

Οι καιρικές συνθήκες, βαθμιαία, από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα επιδεινωθούν. Θα δούμε αρκετές βροχές, καταιγίδες, και πτώση του υδραργύρου. Ένας άστατος καιρός, ο οποίος θα μας συνοδεύει μέχρι και περίπου την Πέμπτης της άλλης εβδομάδας, όπου και στη συνέχεια περιμένουμε και πάλι καλοκαιρινές συνθήκες.

Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, οπου το φθινόπωρο προσπαθεί να κερδίσει έδαφος, το καλοκαίρι επιμένει, και έτσι θα γίνεται αυτή η συνεχής μάχη τις επόμενες ημέρες. Η διάρκεια της νύχτας έχει μεγαλώσει αρκετά και αυτό βοηθάει τις θερμές αέριες μάζες να μην είναι τόσο έντονες για να ανεβάσουν περισσότερο τη θερμοκρασία.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα κυριαρχήσει καλοκαιρινός καιρός σε όλη τη χώρα. Θα είναι μία καλοκαιρινή η σημερινή ημέρα με ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην οροσειρά της Πίνδου και σε βουνά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, θα δούμε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι, θα είναι περιορισμένοι σημαντικά και εξασθενημένοι. Μέτριοι και τοπικά ισχυροί θα είναι οι άνεμοι προς την περιοχή των Κυκλάδων και προς τα Καρπάθια. Αργά το μεσημέρι θα δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Στο ανατολικό τμήματα του ηπειρωτικού κορμού περιμένουμε τις πιο ζεστές θερμοκρασίες, ακόμα και κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα στην Αττική δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, Οι άνεμοι ασθενείς έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα μπορεί να δούμε και 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και σήμερα θα κάνει ζέστη. Την Κυριακή περιμένουμε να ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες κοντά στο απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές. Αργά το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα της ζέστης. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο ο καιρός θα παρουσιαστεί με δύο πρόσωπα. Θα πάμε το μεσημέρι με απόγευμα με αρκετή ζέστη και ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά , στη συνέχεια όμως ο καιρός θα χαλάσει γιατί θα κατέβει μια ψυχρή αέρια μάζα, μία διαταραχή.

Θα δούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας.

Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και ένταση, ιδιαίτερα προς την κεντρική Μακεδονία, τη βoρειοανατολική ηπειρωτική χώρα, στη δυτική Μακεδονία.

Θέλει προσοχή η αυριανή ημέρα, ιδiαίτερα απόγευμα και νύχτα, για τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Την Κυριακή, θα επιμείνει αυτός ο άστατος καιρός και θα επεκταθεί ανατολικότερα και νοτιότερα. Επομένως σε πολλές περιοχές, κυρίως της ανατολικής, κεντρικής και βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν βροχές ακόμη και καταιγίδες.

Προσοχή στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την περιοχή της Θεσσαλίας. Θα δούμε καταιγίδες και στον νομό Αττικής. Θα βγουν καταιγίδες και στην Πελοπόννησο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα. Θα έχουμε έντονα σκαμπανεβάσματα των καιρικών συνθηκών. Μπόρες και καταιγίδες, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στη συνέχεια όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επιστρέψει και πάλι το καλοκαιράκι.

Προσοχή το Σαββατοκύριακο, καθώς είναι μία περίοδος, που κατεβαίνουν τα συστήματα και συναντούν τον πιο θερμό αέρα, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα οι καταιγίδες να αποκτούν ένταση. Επομένως δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια προβλήματα από χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς ή ακόμη και μικροπλημμυρικά επεισόδια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγεται ο νομός Θεσσαλονίκης, ακόμη και η Χαλκιδική.

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