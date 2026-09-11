Στη διορθωτική δήλωση Μαρινάκη επιχειρήθηκε η «σωστή αναλογία» διλήμματος και ταυτόχρονα καθησυχασμού.

Έντονη ήταν η δυσφορία στο Μαξίμου σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews για τις δηλώσεις κορυφαίων υπουργών όπως ο Γ. Φλωρίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τον κίνδυνο η Τουρκία να εκμεταλλευτεί πιθανή πολιτική ακυβερνησία στην Ελλάδα για να προκαλέσει θερμό επεισόδιο.

Οι δηλώσεις που έριξαν... λάδι στη φωτιά

«Εάν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το “ντου” από απέναντι» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν στα Ίμια» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Η κυβέρνηση διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και στα ενδότερα της κυβέρνησης χτύπησε ..καμπανάκι από το κύμα αντιδράσεων.

Το Μαξίμου πήρε αποστάσεις παρότι συμφωνεί!

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης αμέσως μετά τον πρωινό καφέ έλαβε την εντολή στο briefing – όχι να «αδειάσει» τα κυβερνητικά στελέχη- αλλά να πάρει σαφείς αποστάσεις σχετικά με το ύφος των δηλώσεων.

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«Μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία» είπε ο Π. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Σε μία περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας, όταν, ω μη γένοιτο, προκύψει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια κρίση».

Από την δήλωση του Π. Μαρινάκη καταλαβαίνουμε ότι η ενόχληση στο πρωθυπουργικό περιβάλλον δεν προήλθε τόσο από την ουσία των επιχειρημάτων των κ.κ. Φλωρίδη και Γεωργιάδη όσο από την διατύπωση τους.

Τι φοβήθηκε η κυβέρνηση

Επί της ουσίας το Μαξίμου συμφωνεί απόλυτα με όσα είπαν οι Γ. Φλωρίδης και Άδ. Γεωργιάδης. Και γιατί έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κρίση στα Ίμια το 1996. Αλλά κυρίως επειδή εξυπηρετεί το εκλογικό δίλημμα της Ν.Δ. περί «σταθερότητας ή αποσταθεροποίησης».

Τα «λάθος» μηνύματα

Το «φρένο», ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο για τρεις λόγους.

Πρώτον, διότι - όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη - ακόμη και αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν μπορείς να το λες δημόσια.

Δεύτερον, περνάς το «λάθος» μήνυμα στην Τουρκία ότι αισθάνεσαι ευάλωτη ως χώρα και δείχνεις ότι φοβάσαι τον προκλητικό γείτονα.

Τρίτον, επειδή η «κινδυνολογία» πολλές φορές προκαλεί τα αντίθετα αντανακλαστικά στην κοινωνία.

Το παράδειγμα του δημοψηφίσματος το 2015

Στο Μαξίμου θυμήθηκαν το αποτέλεσμα που είχε για παράδειγμα το ίδιο δίλημμα που ετέθη στον ελληνικό λαό σχετικά με την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. το 2015. «Ευρώ ή δραχμή» ήταν το δίλημμα που έθεσαν στον ελληνικό λαό όλα τα συστημικά κόμματα όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε δημοψήφισμα. Με το «ΟΧΙ» να επικρατεί τελικά με το εντυπωσιακό ποσοστό του 61,31%!

Επίσης, η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι μόνο να χάσει έχει αν δημιουργήσει στα καλά καθούμενα κλίμα ανασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Να τους προσθέσει, δηλαδή, μία ακόμη αγωνία στις πολλές που, ήδη, έχουν στην καθημερινότητά τους.

Δίλημμα με σωστή αναλογία φόβου και καθησυχασμού

Έτσι στην διορθωτική δήλωση Μαρινάκη επιχειρήθηκε η σωστή αναλογία διλήμματος και ταυτόχρονα καθησυχασμού.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή Κυβέρνηση αλλά όχι με όρους φόβου» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.