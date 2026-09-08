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Όταν θες να είσαι political correct αλλά δεν «το 'χεις κιόλας»... εκτός και εάν έγινες woke...

«Και οι 7 ήταν υπέροχοι» ταινία του 1960 με πρωταγωνιστές άνδρες. «Είναι όλες τους υπέροχες συνεργάτες και τις ευχαριστώ», Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Οι υπέροχες «συνεργάτες» κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι οι Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη και η Δάφνη-Ελένη Νικολάου.

Ποια είναι σωστή και ποια λάθος πρόταση όμως; Του Άδωνι.

Ο υπουργός Υγείας ή δεν ξέρει ότι υπάρχει ο συνεργάτης /η συνεργάτιδα (άρα στον πληθυντικό υπέροχες συνεργάτιδες- και όχι συνεργάτες) ή πάλι κάπου βαθιά μέσα του δυσκολεύεται με την τόσο fluid αποδοχή των φύλων.

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Εξάλλου πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι.

Ο Άδωνις αν το σκεφτείς καλά, ως γνώστης της αρχαίας ελληνικής, δεν θα μπορούσε να κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος ο Άδωνις.

Υπενθυμίζεται δε, πως προ ημερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή ένα «λάθος» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ περί φύλου, έσπευσε να μιλήσει για τον «αυτοπροσδιορισμό» και πως αυτός «θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας». (Και μόνο υγείας- προφανώς- μην υπερβάλλουμε έτσι κ. υπουργέ;)

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν άργησε να σχολιάσει περί woke ατζέντας. Το θέμα εξάλλου ήταν "βούτυρο στο ψωμί του". «Άρρεν, θήλυ, άλλο, ακαθόριστο» έγραψε σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τις επιλογές στην πλατφόρμα.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2094770740184687053/photo/2}

Στο δια ταύτα: ο συνεργάτης / η συνεργάτιδα

- Ονομαστική: η συνεργάτιδα/ οι συνεργάτιδες

- Γενική: της συνεργάτιδας/ των συνεργάτιδων

- Αιτιατική: τη συνεργάτιδα/ τις συνεργάτιδες

- Κλητική: συνεργάτιδα/ συνεργάτιδες.

Υ.Γ. Ο/Η/ άλλο ή ακαθόριστο όπως λέει και ο πρώην ομοϊδεάτης του Άδωνι Γεωργιάδη, Αντώνης Σαμαράς, εκλογές έρχονται να τα προσέχουμε αυτά.