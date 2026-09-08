Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τη δική του απάντηση για τη σκηνή που στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά ο Αντώνης Ρέμος απάντησε στις αντιδράσει που προκάλεσε η μεγάλη σκηνή που στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την συναυλία που επρόκειτο να παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, με αφορμή την συμπλήρωση των 30 χρόνων του στη μουσική και το ελληνικό τραγούδι, αναμένεται να ανέβει στη σκηνή παραχωρώντας μία συναυλία με ελεύθερη είσοδο.

Ωστόσο, η μεγάλη σκηνή που στήθηκε προκάλεσε μία ανοιχτή συζήτηση, με τον Αντώνη Ρέμο να δίνει τη δική του απάντηση.

Το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, παραχώρησε την προκαθορισμένη συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας απάντησε και στο φλέγον ερώτημα.

Η απάντηση του Αντώνη Ρέμου

Όταν ο ερμηνευτής ρωτήθηκε για τις έντονες αντιδράσεις και την «διαμάχη» που έχει προκαλέσει η εξέδρα μπροστά από το άγαλμα, δήλωσε ότι όλα έγιναν εις γνώση του Δήμου:

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«Θα σας πω ότι όταν σχεδιάζεις μία παράσταση, όταν είναι επί χάρτου, τα σχέδια ωχριούν και είναι πολύ μικρά μπροστά στην πραγματικότητα. Εμείς, εννοείται ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς τη γνώση του Δήμου. Όλα ήταν εις γνώση της αρχής και του Δήμου, και τα σχέδιά μας και όλα. Ίσως τρόμαξε λίγο παραπάνω η αποτύπωση από το χαρτί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, ναι, όντως δείχνει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό της αξίζει».

«Δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, όχι για τη γιορτή τη δική μου, αλλά για τη στιγμή που θα έρθουμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη γωνιά της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο μέρος που υπάρχει το σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα άξιζε τίποτα λιγότερο, γιατί η μεγαλοπρέπεια πρέπει να φανεί σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις τεχνικές που μπορώ να έχω».

«Εγώ, θα προσπαθήσω να αναδείξω με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο το μήνυμα ότι εδώ απόψε γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με τα σύμβολά της, γιορτάζει η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο».

«Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο ίσως να κακοφάνηκε με κάποιο τρόπο, αλλά πιστεύω ότι… Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Θα ήθελα το Σάββατο βράδυ να δείτε, όσοι από εσάς συνεχίζετε, και πιστεύω ότι μπορεί και κάποιοι να συνεχίζετε να επιμένετε ότι αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Συμφωνώ με κάποιους, λοιπόν, ότι διαφωνούμε, αλλά δημοκρατία είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση».

«Απλά, αν δεν συμφωνείς, δεν πας. Έχεις τη δυνατότητα να μην έρθεις στη συναυλία, έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι ‘ναι, την είδα και δεν μου άρεσε’, αλλά όχι να απαιτήσεις να ξηλωθεί η εξέδρα, να απαιτήσεις να μη γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω τραγουδώντας».

{https://www.instagram.com/p/DdCJMhDMwjU/?hl=el}