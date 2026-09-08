Μπορεί τα πράγματα στον κόσμο να έχουν αλλάξει προς το χειρότερο και να υπάρχει περισσότερος διχασμός, φασισμός και ρατσισμός, αλλά αυτό δεν θα σταματήσει τους Dub Inc να μιλούν και να στέλνουν μήνυμα ενότητας με τα τραγούδια τους.

Οι Dub Inc, η αγαπημένη reggae μπάντα του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Gagarin.

Οι Dub Inc είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό συγκρότημα της «made in France» reggae. Μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, οι άλλοτε «Dub Incorporation» έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως πρωτοπόροι της γαλλικής σκηνής, φέρνοντας πάντα φρέσκο ήχο σε κάθε τους επίσκεψη στη χώρα μας.



O ελληνικής καταγωγής ντράμερ του συγκροτήματος, Grégory «Zigo» Mavridorakis, μίλησε στο Dnews για την επιστροφή τους στη χώρα μας και τη σύνδεση που έχουν με το ελληνικό κοινό. Μοιράστηκε τους προβληματισμούς του για τον διχασμό και την κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, τα σημαντικά μηνύματα που στέλνουν μέσω της μουσικής τους και την εισβολή του ΑΙ στη μουσική και τη σύγχρονη ζωή. Επίσης, μας ανέφερε την έκπληξη που επιφυλάσει η μπάντα στο ελληνικό κοινό και αποκάλυψε τι θα κάνουν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια, μετά το τέλος της περιοδείας τους.



«Τα τραγούδια των Dub Inc δεν θα νικήσουν έναν πόλεμο, αλλά θα αποτελέσουν το "όπλο" ενάντια σε διαφορετικούς πολέμους».

Έχετε έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με το ελληνικό κοινό;

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Οι Έλληνες είναι κάπως σαν μια μίξη αυτών των πολιτισμών σε έναν, κάπως έτσι είναι και η μουσική μας για αυτό νιώθουμε μια δυνατή σύνδεση με την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η μουσική της Ελλάδας είναι πολύ κοντά με την αραβική, οι μελωδίες, οι στίχοι, τα μουσικά όργανα και νιώθουμε ότι υπάρχουν ομοιότητες με τη μουσική των Dub Inc, μάς ταιριάζει απόλυτα.

Το 2025 κυκλοφόρησε το ένατο στούντιο άλμπουμ σας με τίτλο Atlas. Γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο, τι σημαίνει για εσάς;

Καταρχάς γιατί αντιπροσωπεύει τον κόσμο, τον χάρτη του πλανήτη και επειδή προσπαθούμε να «ταξιδέψουμε» το κοινό σε όλο τον κόσμο με τη μουσική μας. Επίσης, γιατί στο άλμπουμ υπάρχει και το ομότλιτλο τραγούδι. Είναι σαν ένα τραγούδι πρώτης γραμμής, σαν ένα σύνορο που πρέπει να καταλυθεί. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σύνορα και τείχη ανάμεσα στις χώρες. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό, η ενότητα των λαών, για αυτό και θέλαμε ο τίτλος του άλμπουμ να το επισημαίνει αυτό.

Επίσης, ο Άτλας είναι σαν ένας θεός που στους ώμους του κουβαλάει όλο τον κόσμο και είναι ένας πολύ δυνατός συμβολισμός για το άλμπουμ μας.

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{https://youtu.be/KJuBO3YOXxY?si=Ec2YJYxTF5RoEI8d}

Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα μήνυμα για εσάς.

Ακριβώς. Από το ξεκίνημά τους οι Dub Inc στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας στον κόσμο. Προσπαθούμε να πούμε σε πολλά τραγούδια ότι είμαστε επτά μουσικοί από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα, από διαφορετικές κουλτούρες, καταγωγές και κοινωνικές καταβολές που απλώς ακούμε ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ θετικό. Το θετικό πράγμα που δημιουργούμε μαζί είναι η μουσική και θέλουμε να πούμε στον κόσμο: «Ας ακούσουμε ο ένας τον άλλον, και τότε μπορούμε κάνουμε τα πράγματα θετικά και αληθινά».

Ειδικά στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενότητας, ειρήνης και ενσυναίσθησης. Συμφωνούμε λοιπόν ότι ένα τραγούδι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ωστόσο ποια είναι η δύναμη που έχει, κατά τη γνώμη σας και πώς μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο;

Μερικές φορές, πηγαίνω σε διαδηλώσεις, βγαίνω στο δρόμο και αυτό που με ωθεί να το κάνω είναι η μουσική που ακούω ορισμένες φορές. Το μήνυμα που στέλνουν οι άλλοι καλλιτέχνες μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και κίνητρο για εμένα, με παρακινεί να σηκωθώ και να παλέψω. Αυτό το έχει κάνει για παράδειγμα ο Μπομπ Μάρλεϊ. Αν ακούσει κάποιος τους στίχους του θα αντιληφθεί ότι αποτελούν κίνητρο για τους ανθρώπους, να παλέψουν για τα δικαιώματά τους.

Άρα, φυσικά τα τραγούδια μας δεν θα νικήσουν έναν πόλεμο, αλλά θα αποτελέσουν το όπλο ενάντια σε διαφορετικούς πολέμους. Για αυτό και δεν τα παρατάμε ποτέ εδώ και 30 χρόνια.

Μπορεί τα πράγματα να μην έχουν αλλάξει δραματικά μετά από 30 χρόνια ή και να έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Υπάρχει περισσότερος φασισμός και ρατσισμός στον κόσμο, αλλά και πάλι αυτό δεν θα μας κάνει να σταματήσουμε να μιλάμε και να στέλνουμε μήνυμα με τα τραγούδια μας, διότι είναι σημαντικό να το επαναλαμβάνουμε στα παιδιά, στις νεότερες γενιές και στους μεγαλύτερους.

{https://youtu.be/JjwQudZdL1s?si=tMsmGqaoeB7ifBej}

Ποιοι είστε σήμερα; Το DNA της μπάντας παραμένει το ίδιο μετά από σχεδόν 30 χρόνια ύπαρξης;

Είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Εντάξει ίσως, όχι ακριβώς, αφού έχουμε πιο πολλά γκρίζα μαλλιά τώρα (γέλια). Αλλά μας αρέσει να είμαστε μαζί, να πηγαίνουμε περιοδείες, να γράφουμε στο στούντιο, να περνάμε καλά, να λέμε τα ίδια αστεία, να πιστεύουμε στην ίδια ουτοπία ότι ο κόσμος θα αλλάξει και θα γίνει καλύτερος.

Οπότε, ναι, πιστεύω ότι το DNA μας παραμένει αναλλοίωτο, γιατί ακόμα πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε σε μια κοινωνία όπου όλοι θα είμαστε ίσοι. Όπως τώρα, που σου μιλάει ο ντράμερ της μπάντας και όχι ο frontman, γιατί στους Dub Inc δεν υπάρχει ηγέτης, όλοι περπατάμε μαζί, είμαστε ίσοι. Για παράδειγμα, αν δεν μου αρέσει κάτι στους στίχους θα το πω και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Και αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων, η ισότητα. Μοιραζόμαστε τα ίδια κέρδη και τα πάντα, και αυτό δεν έχει αλλάξει μετά από τόσα χρόνια.

Ποιοι είναι οι ήρωές σας σήμερα;

Πάρα πολλοί. Για παράδειγμα συνεργαζόμαστε με έναν Οργανισμό που ονομάζεται SOS Mediterranee. Απαρτίζεται από ανθρώπους που νοικιάζουν μεγάλα πλοία για να πάνε στη Μεσόγειο να παραλάβουν τους πρόσφυγες που ταξιδεύουν με βάρκες στην προσπάθειά τους να σωθούν από τη δυστυχία, τον πόλεμο και τη φτώχεια. Και τις περισσότερες φορές προσπαθούν να πάνε στην Ελλάδα, για παράδειγμα.

Θαυμάζουμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους ανθρώπους. Για μένα, αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικοί ήρωες. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όπου μετράνε μόνο τα υλικά πράγματα, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους ή να αφιερώσουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Είναι ήρωες! Και δεν είναι θέμα φήμης ή κάτι τέτοιο, είναι απλώς οι άνθρωποι που βοηθούν ο ένας τον άλλον στους δρόμους, αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες για εμάς. Αυτό θα σώσει την ανθρωπότητα.

Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, να ψυχαγωγήσετε τον κόσμο ή να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα μέσω των τραγουδιών σας;

Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Δεν θα μπορούσαμε να τα διαχωρίσουμε ή να επιλέξουμε το ένα από τα δύο. Προσπαθούμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο λέγοντας τραγούδια για σημαντικά πράγματα και θέματα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν σε συναυλίες για να περάσουν καλά, οπότε αν μιλήσεις για κάτι σημαντικό κάνονας πάρτι, τότε είναι ιδανικό. Αυτό θέλουμε και όταν πηγαίνουμε σε συναυλίες άλλων καλλιτεχνών.

Γνωρίζω ότι έχετε φτιάξει ένα νέο, υπέροχο στούντιο ηχογράφησης στη Γαλλία. Θα έλεγες ότι είστε περισσότερο στούντιο ή stage μπάντα;

Δεν είμαι θρησκόληπτος άνθρωπος, αλλά σε κάθε συναυλία που κάνουμε, κοιτάω τον ουρανό και λέω «ευχαριστώ» στη Μητέρα Φύση ή στον Θεό ή όπως θέλεις να το πεις, και νιώθω ευλογημένος γιατί, όπως σου είπα πριν, ζούμε σε δύσκολες κοινωνικά εποχές και ο κόσμος βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Αλλά φαντάσου την ευκαιρία που έχουμε εμείς, να βγαίνουμε στη σκηνή και να κάνουμε τους ανθρώπους να χαμογελούν. Κάθε φορά που βλέπουμε 10.000, 20.000, 50.000 ανθρώπους να χαμογελούν. Τι περισσότερο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε;

Ζούμε στην καρδιά της ψηφιακής εποχής και του ΑΙ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να φτιάχνεις μουσική με φυσικά όργανα, να κάνεις πραγματική μουσική; Έχουν οι νεότερες γενιές την ικανότητα να μάθουν, να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν την πραγματική μουσική;

Λέμε ότι η τεχνολογία αντικαθιστά ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο. Σίγουρα χρειάζονται λιγότεροι εργαζόμενοι πλέον γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά και δεν είναι μόνο για τη μουσική, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο.

Πιστεύω ότι είναι κρίμα, αλλά ταυτόχρονα ο άνθρωπος πάντα προσπαθεί να εξελιχθεί. Θεωρώ ότι δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και η τεχνητή νοημοσύνη με φοβίζει πολύ, θα προτιμούσα να εκραγεί αμέσως, αλλά, νομίζω ότι δυστυχώς πρέπει να ζήσουμε με αυτό και να βρούμε τον σωστό τρόπο για να προχωρήσουμε μαζί της.



Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μια καλή τεχνολογία. Ακόμα και η επικοινωνία, τα κοινωνικά δίκτυα ήταν διασκεδαστικά στην αρχή αλλά προσωπικά, έχω κλείσει τα πάντα, Instagram, Facebook και Snapchat γιατί δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό να επικοινωνείς έτσι.



Οι Dub Inc, για παράδειγμα, ποτέ δεν δίνουμε κάποια συμβουλή σχετικά με πολιτικά ή κοινωνικά θέματα στα κοινωνικά δίκτυα γιατί όταν λες κάτι στον Tύπο, μένει γραμμένο για πάντα. Αυτό που διαχωρίζει τους ανθρώπους και τους κάνει καλούς είναι ότι μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Πρέπει να συζητάς και να επιχειρηματολογείς με άλλους ανθρώπους και τότε η γνώμη σου να αλλάζει.

Άρα και στη μουσική σε ανησυχεί η άνοδος του ΑΙ.

Ναι και προσωπικά την απεχθάνομαι! Μπορεί να μοιάζει με κάτι θεϊκό ή διασκεδαστικό. Αρκεί απλώς να πεις στο AI, «φτιάξε μια reggae μουσική σε dubby στυλ με αυτούς τους στίχους και με το όνομά μου μέσα» και να το έχεις μέσα σε δύο λεπτά. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο κακή είναι η τεχνητή νοημοσύνη για τη μουσική και για την τέχνη γενικότερα.

Δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τη ανθρώπινη δημιουργικότητα. Θα παίρνει από άλλους καλλιτέχνες κάποια στοιχεία και θα τα αναμειγνύει, αλλά για μένα είναι αρκετά επικίνδυνη για τη δημιουργικότητα και για τη νέα γενιά. Τη θεωρώ κάτι γελοίο. Το γεγονός ότι μερικές φορές ακούς έναν καλλιτέχνη, τον βρίσκεις καλό αλλά τελικά μαθαίνεις ότι αυτός που το έκανε είναι ψεύτικος, το θεωρώ τρελό.

{https://youtu.be/j1W9av3TIjU?si=B0-zzHIF_IggGCgF}

Τι θα ακούσουμε στις δύο συναυλίες σας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

Θα παίξουμε αυτά που παίζουμε συνήθως στην περιοδεία, ένα μείγμα από κάθε άλμπουμ των Dub Inc. Πάντα προσπαθούμε να βάζουμε τραγούδια από κάθε άλμπουμ. Αλλά μπορώ να σου πω ότι θα είμαστε στο στούντιο για πρόβες ειδικά για αυτά τα δύο σόου γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που δεν παίζουμε ποτέ, εκτός από την Ελλάδα. Δεν θα σου πω ποιο τραγούδι είναι, αλλά είναι για εμάς είναι ένα ιδιαίτερο ελληνικό τραγούδι. Το παίζουμε μόνο στην Ελλάδα κάθε φορά που ερχόμαστε.

Τι έρχεται στη συνέχεια για εσάς, υπάρχουν επόμενα σχέδια;

Εδώ και 28 χρόνια είμαστε σε περιοδεία και όταν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε στο στούντιο. Ποτέ δεν κάναμε κάποιο διάλειμμα εδώ και 28 χρόνια εκτός από τον COVID. Και ακόμα και τότε δουλεύαμε όλοι μαζί από το σπίτι μας.

Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. το καλοκαίρι, είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε τίποτα μαζί για έξι μήνες περίπου και μετά βλέπουμε ξανά. Δεν σταματάμε ως Dub Inc, απλά χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα για να γεμίσουμε μπαταρίες.



Έχουμε την τύχη να είμαστε φίλοι μετά από 30 χρόνια. Κάνουμε μεγάλες περιοδείες σε όλο τον κόσμο και πιστεύουμε ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να πάμε λίγο πιο αργά, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και ελπίζουμε να είμαστε γέροι όταν τελειώσουμε την καριέρα μας.

{https://youtu.be/Ns5MYIYzMj0?si=5sBTnGAI4buEtMFH}

Πληροφορίες



Tη συναυλία της Αθήνας θα ανοίξουν η Jammaroots και ο Dread Power

Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα)

Doors Open: 21:00

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