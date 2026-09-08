Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως ένας γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα ανοίξει «εντυπωσιακές και εκτεταμένες» προοπτικές για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων Ουάσινγκτον- Μόσχας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε μετά την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και το Κίεβο, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε την άποψή του για το τι θα μπορούσε ρεαλιστικά να κάνει η αμερικανική πλευρά, προκειμένου να τερματιστούν γρήγορα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, μετέδωσε το TASS.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε μια «λεπτομερή και αντικειμενική» ανάλυση για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και για τις προοπτικές επίτευξης των στόχων. «Παρεμπιπτόντως, περιγράφηκε τι θα μπορούσαν να κάνουν ρεαλιστικά οι Αμερικανοί, για τον γρήγορο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων», συμπλήρωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

Πούτιν σε Τραμπ: Κανένα εχθρικό σχέδιο για την Ευρώπη

Η Ευρώπη και οι αμυντικές δαπάνες της αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στη συνομιλία, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως η Μόσχα «δεν έχει απολύτως κανένα εχθρικό σχέδιο» για την Ευρώπη, είπε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

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Οι δύο ηγέτες επίσης συζήτησαν «το ευρωπαϊκό αφήγημα περί ρωσικής απειλής», δήλωσε ο Ουσάκοφ, συμπληρώνοντας ότι αυτό «χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας

Η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και ο Τραμπ τόνισε την επιθυμία του για πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Ουσάκοφ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις επισκέψεις των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα και το Κίεβο, των οποίων οι προσπάθειες για την προώθηση των διαπραγματεύσεων αξιολογήθηκαν θετικά, συνέχισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου. Σημειώνεται πως μετά την επίσκεψη, το βράδυ της Δευτέρας η Ρωσία συνέχισε τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, δήλωσε ο Ουσάκοφ. Η συνομιλία ήταν «ουσιαστική, εποικοδομητική και εξαιρετικά χρήσιμη», ενώ οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται επί ανθρωπιστικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, όπως και να παραμείνουν σε επαφή.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σαφώς την επιθυμία του να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν η σύγκρουση, κάτι που θα άνοιγε αμέσως τις προοπτικές- εντυπωσιακές και εκτεταμένες- για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουάσκοφ. «Κατά την άποψή του, αυτό θα είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, με τεράστια οφέλη για τις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να δει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε αυτή την προσέγγιση», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, Anadolu