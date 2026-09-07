Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά από την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ο υδράργυρος ανεβαίνει ξανά.

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα συνεχίσει να κινείται ο καιρός στη χώρα τις επόμενες ημέρες, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βόρειους ανέμους να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα μελτέμια θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση η ζέστη θα παραμείνει, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και εντοπισμένη.

Τρίτη: Ζέστη και μελτέμια έως 7 μποφόρ

Η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.Οι ισχυροί άνεμοι θα προσφέρουν κάποια σχετική δροσιά στις νησιωτικές περιοχές, ωστόσο στις ηπειρωτικές περιοχές οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τετάρτη: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά

Μικρή μεταβολή αναμένεται την Τετάρτη, κυρίως ως προς την αστάθεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Νίκου Ζιακόπουλου, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν νεφώσεις και να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ανάλογη εικόνα δίνουν και τοπικές προγνώσεις για την Τετάρτη, με πιθανότητα για μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά.

Πέμπτη: Περιορίζεται η αστάθεια, ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Την Πέμπτη η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο και οι όποιες βροχές ή καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ορεινά τμήματα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, με τις εντάσεις τους να μην ξεπερνούν κατά κανόνα τα 5 μποφόρ. Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει νέα άνοδο, περίπου 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου, επαναφέροντας ακόμη πιο έντονα το καλοκαιρινό σκηνικό.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, επηρεάζουν με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους τις περισσότερες χώρες της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Στις μεσογειακές περιοχές, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού παραμένουν η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες. Στη χώρα μας, ειδικότερα, πέρα από τη ηλιοφάνεια και τη ζέστη που θα είναι αισθητή κυρίως στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα, παρόντα θα είναι και πάλι τα μελτέμια με μέγιστη ένταση στα ανατολικά και νότια πελάγη 7 μποφόρ.

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Την Τετάρτη (9/9), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών όμβρων ή και καταιγίδων στα ορεινά της Δ. Ελλάδας και της κεντροδυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη (10/9), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.