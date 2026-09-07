«Έχω τεράστια χαρά», σημείωσε η Σία Κοσιώνη.

Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Σία Κοσιώνη πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να υποδέχεται με ιδιαίτερη θέρμη τη νέα του συνάδελφο στο πλατό.

Η έμπειρη δημοσιογράφος, λίγο πριν τελειώσει η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ολοκλήρωσε την συνεργασία της με τον ΣΚΑΙ, και σήμερα άνοιξε μία νέα σελίδα στην επαγγελματική της ζωή, δίνοντας το παρών στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στην παρουσίαση του δελτίου θα βρίσκεται ο Νίκος Χατζηνικολάου, ενώ η Σία Κοσιώνη θα προσθέτει το δικό της σχόλιο σε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα.

Ο παρουσιαστής, υποδεχόμενος την νέα του συνεργάτιδα στο πλατό ανέφερε αρχικά: «Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μία εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την καθημερινότητα. Καλωσόρισες Σία, σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά!».

Με τη σειρά της, η Σία Κοσιώνη, ευχαρίστησε τον συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντας τιμητική τη συνεργασία τους: «Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος γιατί και οι καιροί είναι απαιτητικοί και πονηροί».

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