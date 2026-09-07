Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας για την εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ένα διαφορετικό, ευφάνταστο τρέιλερ γυρίστηκε για τις ανάγκες της εκπομπής «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να αναλαμβάνει χρέη… «ψαρά».

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του Ιουλίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1 και ο Γιώργος Λιάγκας ανανέωσαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα δύο χρόνια, και η εκπομπή «Το πρωινό» επιστρέφει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν ο παρουσιαστής «άλλαξε» την εμφάνισή του και υποδύθηκε τον ψαρά, ένα χόμπι που αγαπά ιδιαίτερα ο ίδιος και στα τέλη Αυγούστου κυκλοφόρησε το πρώτο teaser.

Σε αυτό, ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται με γένια να απολαμβάνει την ηρεμία της θάλασσας και το ψάρεμα, ενώ κοιτώντας την κάμερα αναφέρει: «Τι να τσιμπήσει ρε φίλε; Δεν βλέπεις τι γίνεται; Τέλος; Μην ψαρώνεται. Επιστρέφουμε! Πιο δυνατοί από ποτέ».

«Μην ψαρώνετε! «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ!», αναφέρει η σχετική λεζάντα.

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Σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας και έτσι, ο παρουσιαστής με την ανανεωμένη ομάδα του επιστρέφουν στο πλατό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Στη σχετική ανάρτηση, παρουσιάζονται ορισμένα backstage στιγμιότυπα από την ώρα των γυρισμάτων του πρώτου τρέιλερ, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται: «Ψαρώσαμε με αυτό το #backstage! Πρεμιέρα «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, τη Δευτέρα 21/09 στις 09:50 και καθημερινά στον ΑΝΤ1».

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