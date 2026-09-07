Η δήλωση της Νάντιας Βαλαβάνη.

Με δήλωσή της, η Νάντια Βαλαβάνη απαντά στις δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε «Περί του όσο θέλεις βρόντα στου κουφού της πόρτα (ή όσων κανούν τον κουφό)».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «τo Σαββατοκύριακο πληροφορήθηκα ότι την Παρασκευή, 4 Σεπτ. 2026, στην πρωϊνή εκπομπή της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ ο κ. Άρης Πορτοσάλτε επανέλαβε γνωστή τερατώδη συκοφαντία από το 2015 – κυριολεκτικά (προ)περσυνά ξινά σταφύλια -, που ξεκίνησε από «στελέχη της (τότε) αντιπολίτευσης» (λέγετε με Αυγενάκη). Για να κάνει τότε επί δύο Κυριακές πρωτοσέλιδα στο «Πρώτο Θέμα» και να οργιάσει στη συνέχεια σε μμε της Ελλάδας, όσο και της Γερμανίας (π.χ. πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Bild). Μόνο πως καθώς τα χρόνια περνούν και η ανθρώπινη μνήμη – ιδιαίτερα μερίδας δημοσιογράφων, αλλά και άλλων επαγγελματιών παρακοιμόμενων στην «Ομάδα Ψέμματος» της ΝΔ - αποδεικνύεται έμπρακτα ασθενής, έχει «ξεχαστεί» εντελώς ότι η δήθεν «υπόθεση» έκλεισε με το πικρό ποτήρι της «συγνώμης» από μέρους της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» (1 Ιουνίου 2016) μετά από εξώδικο μου.

» Επειδή θεωρώ ότι αν κάποιος είναι κουφός (ή κάνει τον κουφό) ή τρολ, δεν έχει νόημα να βροντάς την πόρτα του, δεν έχω ξαναπασχοληθεί εδώ και μια δεκαετία με αυτά, παρόλο που κάποια βερσιόν της αρχικής όλο και θα εμφανίζεται ως δήθεν «σχόλιο» περί του χαρακτήρα μου κάτω από αρθρογραφία μου, που προφανώς δεν τους αρέσει το περιεχόμενο της. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή τη φορά ο κ. Πορτοσάλτε και η παρέα του από επαγγελματίες δημοσιογράφους, που σίγουρα ξέρουν ότι τουλάχιστον για το internet ισχύει το «scripta manent», κατάφεραν να με κάνουν να υποχωρήσω στον πειρασμό να κάνω “copy paste” ως μέσο ενδυνάμωσης της μνήμης τους, καθώς κι όσων άλλων δεν έχουν βαρεθεί ακόμα να γίνονται τόσο βαρετοί, την τελική επανορθωτική αναφορά από μεριάς «Πρώτου Θέματος».

Πράγματι: Την 1η.6.2016 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ η παρακάτω δήλωση-απάντηση της εφημερίδας στο εξώδικο της κ. Ν. Βαλαβάνη: «01/06/2016 14:00 Το εξώδικο της Βαλαβάνη για τα capital controls - Σχετικά με δημοσίευμα που αναφερόταν στα capital controls».

»Από την πρώην Υπουργό κ. Ν. Βαλαβάνη λάβαμε Εξώδικο Δήλωση σχετικά με τα δημοσιεύματα του Αυγούστου 2015 που αναφέρονται στην επιβολή από την Κυβέρνηση Capital Controls.

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»Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εξώδικο και σ’ επιστολή της Εθνικής Τράπεζας η οποία μας συγκοινοποιήθηκε, προκύπτει ότι, η πληροφόρηση μας στηρίχθηκε σε ισχυρισμούς που προέβαλλαν στελέχη της αντιπολίτευσης στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα οποία αποδεικνύονται σήμερα ως ανακριβή και γι’ αυτό προς αποκατάσταση της αλήθειας δημοσιεύσαμε την Εξώδικο της κας Βαλαβάνη στο φύλλο της Κυριακής 29/05/2016 και εδώ την παρούσα ανάρτηση μας.»