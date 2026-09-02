«Απέναντι στην ακροδεξιά κανονικοποίηση, τον σεξισμό, την ομοτρανσφοβία και κάθε μορφής αποκλεισμό, εμείς θα απαντάμε με τον δρόμο της ισότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής χειραφέτησης.»

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Άρη Πορτοσάλτε εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και τις αναφορές των προαναφερθέντων προσώπωμ.

Η Νέα Αριστερά θέτει το ερώτημα «ποιοι νομίζουν ότι είναι» τα συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε να αποφασίζουν «ποια και πόσα είναι τα φύλα», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετατρέπει ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των τρανς, ίντερσεξ και μη δυαδικών ατόμων σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ανακοίνωση αναφέρεται στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, στην απόφαση για την αφαίρεση σχετικών επιλογών, αλλά και στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι «τα φύλα είναι δύο» και ότι αυτό «δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει».

Όπως σημειώνεται από πλευράς Νέας Αριστεράς « Στην προσπάθειά τους να χαϊδέψουν τα πιο συντηρητικά και οπισθοδρομικά αντανακλαστικά της κοινωνίας, δεν διστάζουν να μετατρέψουν τις ζωές των τρανς, ίντερσεξ και μη δυαδικών ατόμων, καθώς και το καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, σε πεδίο εσωτερικών ανταγωνισμών για το ποιος είναι πιο δεξιός.

Ωστόσο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους παραπάνω κυρίους ότι τα δικαιώματα και η συμπεριληπτική πολιτική δεν είναι «αλά καρτ». Ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν τη βολεύει και να τα απεμπολεί όταν δεν της βγαίνουν τα «κουκιά» στις ψήφους ή όταν χρειάζεται να κλείσει το μάτι στους πολιτικούς της αντιπάλους.

Τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις, αποκλεισμό, βία και φτώχεια. Η βία εντείνεται όταν ακόμη και η υποτιθέμενα αυτονόητη και ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία εξαρτάται από αναχρονιστικές αντιλήψεις γύρω από την ταυτότητα φύλου και περιορίζεται έτι περαιτέρω. Απέναντι στην ακροδεξιά κανονικοποίηση, τον σεξισμό, την ομοτρανσφοβία και κάθε μορφής αποκλεισμό, εμείς θα απαντάμε με τον δρόμο της ισότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής χειραφέτησης.

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Απέναντι στην προσπάθεια θεσμικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης, απαντάμε καθαρά: τα δικαιώματα των τρανς, ίντερσεξ και μη δυαδικών ανθρώπων είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Η ισότητα δεν έχει αστερίσκους, η αξιοπρέπεια δεν έχει προϋποθέσεις και η υγεία είναι δικαίωμα όλων.»

Κλείνοντας, το κόμμα υπογραμμίζει: «Το πόσα και ποια είναι τα φύλα δεν θα το αποφασίσει κανένας κυβερνητικός ή σχολιαστής», ενώ καλεί την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στα φάρμακα, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην περίθαλψη.