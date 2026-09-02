Νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Κώστα Τσουκαλά για τα κόκκινα δάνεια.

Νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, σημειώθηκε σήμερα. Αφορμή στάθηκε ο τρόπος με τον οποίο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του “δεν πληρώνω”», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι η αρχική επίκληση της Κύπρου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποδομήθηκε από την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών.

«Το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν ότι είναι κορόιδα», πρόσθεσε. «Εδώ η αντιπολίτευση, αντί να μας ζητάει να τρέξουμε πιο γρήγορα, μας ζητάει στην πραγματικότητα να βάλουμε όπισθεν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στην ανάγκη κοστολόγησης των προτάσεων της αντιπολίτευσης: «Αν αυτά τα λεφτά τα οποία τάζουν υπήρχαν, θα έπρεπε δίπλα σε κάθε μέτρο πρώτο να έχουμε μια σοβαρή κοστολόγηση. Δεύτερον, ένα αντίμετρο. Δεν το κάνουν αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4o2q1xo4ld?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τσουκαλάς: Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers

«Ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες «κορόιδα».

Δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;

Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Ας μας πει ο «φιλαλήθης» κ. Μαρινάκης, με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.

Γιατί δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις;

Γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς;

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα. Προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες.

Αλλά η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς , ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας».

Καταλήγοντας, ο Τάκης Τσουκαλάς σημειώνει: «Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει».