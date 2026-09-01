Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ελαιόλαδο που ανακαλείται καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.

Οι αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την ανάκληση ελληνικού ελαιολάδου μετά τον εντοπισμό συστατικού που δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση σε τρόφιμα.

Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά ελαιόλαδο με γεύση σκόρδου της εταιρείας LMSI LLC/Kofinas Olive Oil. Η ανάκληση αφορά το Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil της Kofinas, σε συσκευασίες των 500, 250 και 100 ml. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το προϊόν περιείχε αιθέριο έλαιο σκόρδου που δεν έχει εγκριθεί για μαγειρική χρήση.

Τα προϊόντα είχαν διατεθεί προς πώληση από τις 31 Αυγούστου 2025 έως τις 27 Αυγούστου 2026, τόσο σε σημεία πώλησης στο Οχάιο όσο και μέσω διαδικτύου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με την κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Η FDA έχει καταχωρίσει την ανάκληση στην κατηγορία των τροφίμων και συστατικών. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες και επιστροφή χρημάτων.

Αυτό είναι το ελαιόλαδο που ανακαλείται