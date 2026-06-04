Η απαγορευμένη ουσία που περιέχουν μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Δεν έχουν τέλος οι ανακλήσεις ακατάλληλων βερνικιών νυχιών από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παρουσίας απαγορευμένης χημικής ουσίας, με τα επίμαχα καλλυντικά να κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.

Αυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση η ανάκληση αφορά τα gel βερνίκια νυχιών της εταιρείας OPI με την ονομασία Dutch Tulips (με τύπο 2130 και παρτίδα GC L60. 619828100771), το Hopelessly Devoted To Opi (με τύπο7324 και παρτίδα GC G49 ; 619828138569), το Strawberry Margarita (με τύπο 23 και παρτίδα GC M23 ; 619828090065) καθώς και το Como se LLama (με τύπο 8220 και παρτίδα GC P40 ; 619828139931).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα επίμαχα βερνίκια εντοπίστηκαν να περιέχουν την ουσία Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO), η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη χημική ουσία έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη, καθώς μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά.

Οι αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και την υποχρεωτική απόσυρσή του από τα καταστήματα. Τα μέτρα αφορούν τους λιανοπωλητές, οι οποίοι καλούνται να σταματήσουν άμεσα την εμπορία του προϊόντος και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω βερνίκια νυχιών καλούνται να σταματήσουν άμεσα να τα χρησιμοποιούν και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν νέες οδηγίες.

Τα μέτρα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ορισμένα προϊόντα να εξακολουθούν να κυκλοφορούν λόγω παλαιών αποθεμάτων ή ανεπίσημων καναλιών διανομής. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και τους αριθμούς παρτίδας και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις.