Τι εντόπισε ο έλεγχος του ΕΟΦ και αποφασίστηκε η ανάκληση της επίμαχης παρτίδας του NILOTINIB/TEVA.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας H0444C με ημερ. λήξης 07/2027 του φαρμακευτικού προϊόντος NILOTINIB TEVA caps 200mg/cap BT x 112, καθώς το αποτέλεσμα της διαλυτοποίησης (dissolution), ήταν εκτός προδιαγραφών κατά τη μελέτη σταθερότητας της παρτίδας.

Η εταιρεία TEVA HELLAS ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.