Ποιες παρτίδες ανακαλούνται και για ποιο λόγο, η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει για την ανάκληση των παρτίδων G2500835 με ημερομηνία λήξης 1/2027 και G2501277 με ημερομηνία λήξης 1/2027 του φαρμακευτικού προϊόντος IMULDOSA C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML), καθώς οι ελλείψεις που εντοπίσθηκαν στους ελέγχους που πραγματοποίησε ο παραγωγός του προϊόντος θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στειρότητα

και τη συνολική ποιότητα του προϊόντος.

Η εταιρεία WINMEDICA οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.