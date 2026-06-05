Η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν αγοράσει το επίμαχο προϊόν.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος «LIGHT DIGEST Vanilla», δεδομένου ότι σύμφωνα με την ως άνω 5 σχετ. διαπιστώθηκε η παρουσία σόγιας στην α΄ύλη (πρωτεΐνη ορού γάλακτος) του προϊόντος, ενώ δε δηλώνεται στην επισήμανση. Σημειώνεται ότι η σόγια είναι αλλεργιογόνο συστατικό η οποία μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτή. Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Η επιχείρηση METASOURCE ΜΟΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που έχει προμηθευτεί το προϊόν υποχρεούται στην άμεση εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.