Η ηθοποιός ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη και βρέθηκε νοσηλευόμενη στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Η Μάρω Κοντού διέψευσε τα σενάρια περί επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της που κυκλοφορούν από το πρωί για την αγαπημένη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου. Η κα Κοντού μιλώντας στο MEGA ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει μάχη για τη ζωή της. Όπως σημείωσε, πρόκειται για υπερβολές που κυκλοφόρησαν, ενώ στην πραγματικότητα αντιμετώπισε ένα ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο και προκάλεσε την προσωρινή ανησυχία για την υγεία της.

Η ίδια εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως αποκάλυψε η αγαπημένη ηθοποιός έπεσε τo πρωί μέσα στο σπίτι της και χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Αττικό Νοσοκομείο. Όπως διευκρίνισε γλίστρησε και έπεσε στο σπίτι και εξαιτίας του ατυχήματος υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djajzqcqeo9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι «φήμες» για επιδείνωση της υγείας της

Από νωρίς το πρωί το πανελλήνιο ανησύχησε για την υγεία της ηθοποιού καθώς έγινε γνωστό ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», μετά από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Μάλιστα κύκλοι του νοσοκομείου ανέφεραν ότι η Μάρω Κοντού παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό καθώς εισήχθη με έντονη δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djagtxdwl861?integrationId=40599y14juihe6ly}