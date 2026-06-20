Σε μία τοποθέτηση που θα δημιουργήσει νέο γύρο αντιπαράθεσης προχώρησε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Θέση για το ζήτημα των γυναικοκτονιών εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος όρος «τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών και τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες».

Η κ. Καρυστιανού σημείωσε ακόμη ότι θα πρέπει να εκλείψει η διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών και «να μεταφερθούμε σε μια κοινωνία ενηλίκων».

«Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια»

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής, ενώ χαρακτήρισε την έμφυλη βία ως αποτέλεσμα ενός βαθιού και διαχρονικού κοινωνικού τραύματος.

«Από νομικής πλευράς, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε μιλάμε για γυναίκα, είτε μιλάμε για άντρα, είτε μιλάμε για παιδιά, είτε μιλάμε για Έλληνες, είτε μιλάμε για ξένους. Γι' αυτό και οι ανθρωποκτονίες επισύρουν τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση. Το όλο θέμα είναι, εξετάζοντας τη γυναικοκτονία από την κοινωνική πλευρά. Διότι η δολοφονία των γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό βαθύ τραύμα της κοινωνίας που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία» είπε χαρακτηριστικά.

«Η γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξέφρασε την άποψη ότι ο όρος «γυναικοκτονία» ενισχύει τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων και τοποθετεί τη γυναίκα στη θέση του αδύναμου φύλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ως γυναίκα πάντως, θα σας πω, με τον κίνδυνο να δεχθώ επίθεση, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάσουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Αν αναφερόμαστε στη σωματική ρώμη είναι διαφορετικό. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθάνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκει. Είναι εγκλήματα, πάθους, εμμονής. Έχουμε άλλα θέματα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdoim8yw9xl?integrationId=40599y14juihe6ly}