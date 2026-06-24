Τόσο πολιτικά, όσο και επαγγελματικά, καθώς στους τομείς Εργασίας συνυπάρχουν πρόσωπα που προέρχονται από το σύνολο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, δηλαδή από την κυβερνώσα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, επιστήμονες και τεχνοκράτες μεγάλου κύρους, επιχειρηματίες, δάσκαλοι και κτηνοτρόφοι.

Τη «σκιώδη κυβέρνηση» του, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό αντιπολιτευτικό «βραχίονα» της ΕΛΑΣ στον δρόμο για τις επόμενες κάλπες, ανακοίνωσε την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας. Οι επιλογές του πρώην πρωθυπουργού αποκαλύπτουν τη λογική πάνω στην οποία στήνεται η Συμπαράταξη, καθώς αποτελείται από πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές.

Τόσο πολιτικά, όσο και επαγγελματικά, καθώς στους τομείς Εργασίας συνυπάρχουν πρόσωπα που προέρχονται από το σύνολο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, δηλαδή από την κυβερνώσα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, επιστήμονες και τεχνοκράτες μεγάλου κύρους, επιχειρηματίες, δάσκαλοι και κτηνοτρόφοι.

Οι «παλιόφιλοι»

Σε αντίθεση με τα όσα γράφονται και λέγονται, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κλείσει την «πόρτα» στο σύνολο των παλιών του συντρόφων. Στο νέο του εγχείρημα υπάρχουν αρκετοί με τους οποίους πορεύτηκε μαζί για πολλά χρόνια. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, που ανέλαβε τον τομέα Εργασίας, καθώς είναι γνωστός εργατολόγος, αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.

Από εκεί και πέρα, στην ίδια κατηγορία των «παλιόφιλων», ανήκουν ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης που υπήρξε και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης που ως τεχνοκράτης υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και στη συνέχεια ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

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Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα στρατηγός της Αστυνομίας και στη συνέχεια κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ίδιο ισχύει για τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Χρήστο Χριστοδούλου, ο πρώην δήμαρχος Λάρισας και αναπληρωτής τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Απόστολος Καλογιάννης, αλλά και για τον δικηγόρο Παυσανία Παπαγεωργίου, που διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Οι «πασόκοι» και από τα αριστερά

Η ΕΛΑΣ, από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της, επιχειρεί να δείξει ότι «αγκαλιάζει» στις τάξεις της ανθρώπους από ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο. Επομένως, είναι λογικό πως έχει προσελκύσει πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο «φρέσκος» στην Αμαλίας τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης Αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, αλλά και οι αναπληρωτές τομεάρχες, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Αντώνης Σαουλίδης, Γιώργος Παππάς και Κατερίνα Μπέρδου.

Από τα αριστερά προέρχεται ο γιατρός, τομεάρχης Υγείας και πρώην στέλεχος της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, Σπύρος Δρίτσας, όπως και ο τομεάρχης Ανάπτυξης Γιώργος Πετράκος. Στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο άνηκε πάντα ο πρώην δήμαρχος Νίκαιας και τομεάρχης τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιώργος Ιωακειμίδης.

Οι τεχνοκράτες - επιστήμονες

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για το επιτελείο του ανθρώπους με «πλούσιο» επαγγελματικό και επιστημονικό έργο, συνολικά. Κάποιοι εξ αυτών, δεν είχαν ξανά παρουσία σε ανώτατα κλιμάκια κομματικών οργάνων – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαν πολιτική «στράτευση» στην ευρύτερη παράταξη.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής Δημήτρης Λυρίτσης, ο τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Εξωτερικών Χάρης Τζήμητρας και η αναπληρώτρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ζωρζέττα Λάλη, η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Γραμμάτη Πάντζιου, ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Μανώλης Πλειώνης, ο τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κώστας Λαγκουβάρδος, ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Νίκος Τρίαντος, η αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Χριστίνα Τσαγκλή, η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και ο αναπληρωτής τομεάρχης Εμπορίου Ευάγγελος Πούλιος.

Επιχειρηματίες - καλλιτέχνες

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί «άνοιγμα» και στην επιχειρηματικότητα, εντάσσοντας στο κόμμα του και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, γνωστούς επιχειρηματίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο τομεάρχης Τουρισμού, Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο τομεάρχης Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Σαλπέας.

Από τον χώρο του Πολιτισμού, όπως ήταν αναμενόμενο, προέρχονται ο τομεάρχης και ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής και η αναπληρώτρια, εικαστικός, Εύα Ρέντζου.

Οι εκπλήξεις

Τέλος, υπάρχουν δύο πρόσωπα που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα σε καμία περίπτωση. Η πρώτη είναι η πρώην δικαστικός, που ως πρόεδρος καταδίκασε τη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη, που ανέλαβε τον τομέα Δικαιοσύνης.

Βέβαια, η κ.Λεπενιώτη είχε κάνει την εμφάνιση της από την ημέρα ίδρυσης της ΕΛΑΣ, καθώς συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη, συνοδεύοντας τον Αλέξη Τσίπρα στην κατάθεση της, στον Άρειο Πάγο. Επομένως, όλοι ανέμεναν να δυο να και ποιον ρόλο θα αναλάβει.

Δεν ισχύει το ίδιο για τον γνωστό κτηνοτρόφο, Θωμά Μόσχο, η παρουσία του οποίου αποτέλεσε πρώτης γραμμής έκπληξη. Και αυτό γιατί δεν είχε διαρρεύσει πουθενά το όνομα του, ούτε καν ότι συνομιλεί με τον πρώην πρωθυπουργό. Και ξαφνικά, το όνομα του βρέθηκε στη λίστα τον τομεαρχών, προκαλώντας μεγάλη χαρά στους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.