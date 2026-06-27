Αναλυτικά όσα δήλωσε.

Την πλήρη απόρριψη της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον εξέφρασε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε πολιτική διευθέτηση.

Σύμφωνα με το aljazeera, σε δηλώσεις του, ο Κασέμ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι «ταπεινωτική και επαίσχυντη», ενώ έκανε λόγο για μια εξέλιξη που, όπως είπε, ισοδυναμεί με «παραίτηση από την εθνική κυριαρχία».

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ επέμεινε ότι η συμφωνία της Ουάσινγκτον δεν έχει καμία νομιμοποίηση και κάλεσε να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει το μοναδικό πλαίσιο αναφοράς για τις μελλοντικές εξελίξεις.

«Η συμφωνία-πλαίσιο στην Ουάσινγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αποτελεί παραίτηση από την κυριαρχία», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. «Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και οι διατάξεις του ιρανοαμερικανικού μνημονίου συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν», επεσήμανε.

«Ήρθε η ώρα να ανακαλέσετε τις αμαρτίες σας»

Παράλληλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά των αρχών του Λιβάνου.

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Ο Κασέμ κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία της χώρας ότι, με τις υπογραφές της, ουσιαστικά παρέχει νομιμοποίηση σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «παράταση της ισραηλινής κατοχής για πολλά ακόμη χρόνια». Μάλιστα, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να οδηγήσει ακόμη και σε «προσάρτηση των συγκεκριμένων εδαφών στη σιωνιστική οντότητα», όπως αποκάλεσε το Ισραήλ.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να ανακαλέσετε τις αμαρτίες σας που καταστρέφουν τον Λίβανο», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης γύρω από τις διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή.

Παράλληλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ υπογράμμισε ότι η οργάνωση παραμένει «έτοιμη να συνεργαστεί και να σταθεί ενωμένη» με όσους επιδιώκουν, όπως είπε, την ενίσχυση της κυριαρχίας του Λιβάνου, την «απελευθέρωση της γης του» και την απομάκρυνση των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που η ίδια θεωρεί κατεχόμενα.