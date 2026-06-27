Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ να απορρίπτει το πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαιρετίσει την εξέλιξη ως ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ικανοποίηση για τη συμφωνία-πλαίσιοσυμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική» και κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική επιτυχία της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και εκτίμησε ότι συνιστά καθοριστικό βήμα για τα ισραηλινά συμφέροντα.

«Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν να επηρεάζουν τις εξελίξεις στην περιοχή.