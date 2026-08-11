Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 6, 24, 28, 31 και 42.
Τζόκερ ο αριθμός: 1
Ο πίνακας κερδών
Δεν βρέθηκε νικητής στη μεγάλη κατηγορία του 5+1 στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ όμως 2 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στην δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ καθώς μάντεψαν τους 5 αριθμούς της κλήρωσης.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)