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Με τα τέρματα των Γκαρσία και Ντέσερς ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από τη Σόφια.

Την πρόκριση στα play off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 2-1 της ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 1-1, όμως το «τριφύλλι» βρήκε το γκολ που έψαχνε στο έξτρα ημίωρο και κατάφερε να φύγει από το «Vasil Levski» με το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέσερς, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από περίπου οκτώ μήνες και πέτυχε το καθοριστικό γκολ στο 94ο λεπτό της παράτασης.

Προβάδισμα με Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο πιο αποφασιστικά και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ.

Η λύση ήρθε στο 60’. Ο Λιβάι Γκαρσία πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα και αφού μπήκε στην περιοχή, τελείωσε τη φάση με εξαιρετικό πλασέ από δύσκολη γωνία, γράφοντας το 1-0.

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Ήταν μάλιστα το πρώτο γκολ του Γκαρσία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» είχαν στη συνέχεια ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο τέρμα.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 έφερε το ματς στα ίσα

Όταν όλα έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα κρατούσε τη νίκη, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Στο 87ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση πλαγίου, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα και ο Ντβάλι με άμεσο πλασέ έκανε το 1-1.

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Το αποτέλεσμα έμεινε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Ο Ντέσερς έδωσε τη λύση

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί και βρήκε γρήγορα το γκολ που έκρινε την πρόκριση.

Στο 94’, ο Κυριακόπουλος έγινε αποδέκτης μιας εξαιρετικής συνεργασίας και έβγαλε σέντρα προς τον Ντέσερς. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού κοντρόλαρε και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

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Ο Ντέσερς, ο οποίος είχε μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες, επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χαρίζοντας στην ομάδα του μια πολύ σημαντική πρόκριση.

Στα υπόλοιπα λεπτά της παράτασης η ΤΣΣΚΑ 1948 προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Παναθηναϊκός άντεξε την πίεση. Ο Μαρίνοβ μάλιστα χρειάστηκε να επέμβει στο 117’ σε δυνατό σουτ του Ταμπόρδα.