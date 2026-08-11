Εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του ηλικιακού κριτηρίου αναμένεται να μείνουν εκτός της έκτακτης παροχής τουλάχιστον 473.700 συνταξιούχοι.

Με δυσάρεστες εκπλήξεις για εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους εξελίσσεται η καταβολή της νέας, αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, ενώ αναμένονται οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με ορίζοντα τεσσάρων ετών οι οποίες ενδέχεται να εμπεριέχουν αλλαγές στο επίδομα 300 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες, η διατήρηση του αυστηρού ηλικιακού «κόφτη» των 65 ετών δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

Εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του ηλικιακού κριτηρίου αναμένεται να μείνουν εκτός της έκτακτης παροχής τουλάχιστον 473.700 συνταξιούχοι. Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ο αριθμός όσων χάνουν το επίδομα αγγίζει το μισό εκατομμύριο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Η βασική αντίφαση του νέου νομοθετικού πλαισίου εντοπίζεται στο ότι, ενώ τα όρια ετήσιου εισοδήματος αυξήθηκαν αισθητά (στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους από 14.000 ευρώ και στα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους), οι προϋποθέσεις χορήγησης παραμένουν άκαμπτες ως προς την ηλικία. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας, υπό την απαράβατη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αυτός ο οριζόντιος περιορισμός δημιουργεί μια μακρά λίστα «κομμένων», στην οποία περιλαμβάνονται:

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη (π.χ. λόγω ενσήμων ή πρόωρης συνταξιοδότησης) αλλά είναι κάτω των 65 ετών.

Χήρες και χήροι κάτω των 60 ετών (καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο κόφτης υποχώρησε ειδικά στα 60 έτη), οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν και δική τους σύνταξη.

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Ορφανά τέκνα που εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα.

Όσοι έχουν βγει στη σύνταξη με μειωμένα όρια πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Από το ηλικιακό όριο εξαιρούνται ουσιαστικά μόνο οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ (που έλαβαν σύνταξη τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς) και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Από το επίδομα 300 ευρώ μένουν εκτός ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που πλήττονται εξίσου από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, δημιουργώντας μια αδικαιολόγητη διάκριση με βάση τη γέννηση και όχι την πραγματική οικονομική ανάγκη. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα, καθώς η ακρίβεια στα βασικά αγαθά συνεχίζει να εξανεμίζει το εισόδημα των νοικοκυριών.

Το μέτρο αφορά περίπου 1,87 εκατομμύρια πολίτες. Αρχικά, περιλαμβάνονται 1,6 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του εκάστοτε έτους αναφοράς. Παράλληλα, την ενίσχυση θα λάβουν περίπου 300.000 δικαιούχοι προνοιακών και αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε ειδικά αναπηρικά προγράμματα.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 και λαμβάνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, η ενίσχυση καταβάλλεται από την ηλικία των 60 ετών.

Χαμένοι είναι όσοι έχουν ηλικία κάτω των 65, αφού ο αυστηρός «ηλικιακός κόφτης» που παραμένει σε πολλές κατηγορίες αφήνει εκτός το νεότερο ηλικιακά κοινό.