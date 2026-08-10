Οι ειδικοί συμφωνούν: από την ηλικία των 55 ετών, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης πρέπει να αποτελούν μέρος της προπονητικής ρουτίνας.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με την άσκηση και την προσωπική φροντίδα. Αν και παλαιότερα η γυμναστική συνδεόταν κυρίως με νεότερους ή αθλητικούς ανθρώπους, πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει ηλικία για να ξεκινήσει κανείς να γυμνάζεται. Ακόμη και όσοι δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα δραστήριοι αντιλαμβάνονται ότι η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Μετά την ηλικία των 50, όμως, η άσκηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ενώ δεν αρκεί μόνο ένας καθημερινός περίπατος, όσο ωφέλιμος κι αν είναι. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι απαραίτητη τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τα 55.

Για τις γυναίκες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των ορμονικών αλλαγών, η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Η ενδυνάμωση ως επένδυση στη μακροζωία

Με την πάροδο των χρόνων, όλοι αντιμετωπίζουν μια φυσιολογική διαδικασία που ονομάζεται σαρκοπενία, δηλαδή τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας. Ως αποτέλεσμα, μειώνονται η δύναμη και η κινητικότητα και επηρεάζεται σταδιακά η λειτουργικότητα του σώματος.

Για τον λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι ειδικοί συστήνουν να κάνετε προπόνηση ενδυνάμωσης. Δεν απαιτούνται πολύπλοκες ασκήσεις, πολύωρες προπονήσεις ή καθημερινή γυμναστική. Αρκούν δύο έως τρεις προπονήσεις την εβδομάδα, με βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συνέπεια.

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Η Marina Rivas, health coach στην Clínica Neleva, τονίζει ότι «η συνέπεια είναι το κλειδί της επιτυχίας» και χαρακτηρίζει τον μυ «όργανο της μακροζωίας». Όπως εξηγεί, κάθε γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη, κάθε περίπατος και κάθε προπόνηση ενδυνάμωσης αποτελούν επένδυση στην υγεία, τη μεταβολική λειτουργία, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής των επόμενων δεκαετιών.

Ο Henrry Rodríguez, Fitness Manager στην ZEM Wellness Clinic Altea, επισημαίνει ότι χωρίς προπόνηση δύναμης η μυϊκή μάζα μειώνεται σταδιακά, επηρεάζοντας όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και τον μεταβολισμό, τη στάση του σώματος και την υγεία της σπονδυλικής στήλης. Συνιστά δύο έως τρεις προπονήσεις την εβδομάδα, με έμφαση σε σύνθετες κινήσεις, σε συνδυασμό με καθημερινή καρδιοαναπνευστική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα και το ανέβασμα σκάλας.

Γιατί είναι ακόμη σημαντικότερο για τις γυναίκες

Για τις γυναίκες άνω των 55 ετών, η προπόνηση ενδυνάμωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η δρ Karen Wejbe, ειδική στη μακροζωία, εξηγεί ότι κατά τη μετάβαση που συνοδεύει τις ορμονικές αλλαγές παρατηρείται σταδιακή μείωση των οιστρογόνων, η οποία επηρεάζει τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης και τη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας.

Η λύση, σύμφωνα με την ειδικό, είναι η προπόνηση δύναμης, ιδανικά με αλτήρες, καθώς επιτρέπει πιο ελεγχόμενη και σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης. Η σύσταση είναι να ξεκινά κανείς με μικρό βάρος ή ακόμη και με το βάρος του σώματος και να αυξάνει σταδιακά την αντίσταση.

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας δεν συμβάλλει μόνο στη δύναμη και την αυτονομία, αλλά και σε πιο ενεργό μεταβολισμό και καλύτερη μεταβολική υγεία. Έτσι, η προπόνηση ενδυνάμωσης αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, επένδυση στην υγεία, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής και ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς.

Με πληροφορίες από www.instyle.es