Αν και ήπια γυμναστική το Pilates είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για όλο το σώμα, ενισχύoντας τη δύναμη του κορμού, την ευλυγισία, την ισορροπία, τη συγκέντρωση και φυσικά τη στάση του σώματος.

Το Pilates είναι μια ιδιαίτερα προσιτή μορφή άσκησης, καθώς έχει χαμηλή επιβάρυνση για το σώμα και δεν καταπονεί τις αρθρώσεις. Επιπλέον, για την εκτέλεσή του απαιτείται ελάχιστος εξοπλισμός, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή ακόμη και για όσους ξεκινούν τώρα τη γυμναστική. Αν και πολλές από τις ασκήσεις είναι κατάλληλες για αρχάριους, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή τεχνική εκτέλεσης κάθε κίνησης. Η σωστή στάση και η ακρίβεια στις κινήσεις μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το σώμα στην άσκηση, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της, ενώ παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών.

«Το Pilates ονομαζόταν αρχικά Contrology, γι’ αυτό και βασικός του στόχος είναι ο έλεγχος του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης», εξηγεί η Rebecca Daodun, εκπαιδεύτρια Pilates και ιδρύτρια της εφαρμογής γυμναστικής Pilates Prescription. Όπως αναφέρει στο fitandwell.com, η σωστή εκτέλεση μιας άσκησης Pilates απαιτεί συχνά να διατηρείται ένα μέρος του σώματος σταθερό, ενώ ταυτόχρονα κινείται ένα άλλο, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο, τη σταθερότητα και τον συντονισμό των κινήσεων.

Για να βοηθήσει τους αρχάριους να κατακτήσουν αυτή τη δεξιότητα, η Rebecca Daodun τους προτείνει να εξασκηθούν σε αυτό που αποκαλεί «ανεξάρτητη κίνηση των άκρων». Η τεχνική αυτή βασίζεται στη διατήρηση του κορμού σταθερού, ενώ τα χέρια και τα πόδια κινούνται ανεξάρτητα. Στη συνέχεια, η εκπαιδεύτρια παρουσιάζει δύο απλές ασκήσεις που, όπως λέει, προτείνει σε όλους όσοι ξεκινούν το Pilates, καθώς συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του κορμού, στη βελτίωση της ισορροπίας και στην ανάπτυξη καλύτερης σωματικής επίγνωσης.

Άσκηση 1: Ανύψωση γονάτου στο πλάι

Επαναλήψεις: 8 σε κάθε πλευρά

Ξαπλώστε στο πλάι, με τα πόδια ενωμένα και τα γόνατα λυγισμένα. Ενεργοποιήστε τον κορμό σας και πάρτε εισπνοή. Εκπνεύστε καθώς περιστρέφετε το ισχίο, σηκώνοντας το επάνω γόνατο. Εισπνεύστε καθώς επαναφέρετε αργά το γόνατο στην αρχική θέση. Ολοκληρώστε όλες τις επαναλήψεις από τη μία πλευρά και στη συνέχεια επαναλάβετε από την άλλη.

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Συμβουλή για σωστή εκτέλεση: Σηκώστε το γόνατο μόνο μέχρι το σημείο που μπορείτε χωρίς να γυρίσει η λεκάνη προς τα πίσω. Για να ελέγξετε ότι η λεκάνη παραμένει σταθερή, μπορείτε να τοποθετήσετε το επάνω χέρι πίσω από τη μέση σας.

Άσκηση 2: Ανύψωση ποδιού

Επαναλήψεις: 8 σε κάθε πλευρά

Πάρτε θέση στα τέσσερα, με τις παλάμες ακριβώς κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς. Ενεργοποιήστε τον κορμό τραβώντας απαλά τον αφαλό προς τη σπονδυλική στήλη, ώστε να μην καμπυλώνει η μέση. Τεντώστε το αριστερό πόδι προς τα πίσω, μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τον κορμό. Ανασηκώστε το πόδι λίγα εκατοστά πιο ψηλά, διατηρώντας σταθερή τη μέση και χωρίς να κινείται το υπόλοιπο σώμα. Κατεβάστε αργά το πόδι μέχρι τα δάχτυλα να αγγίξουν ελαφρά το πάτωμα. Ολοκληρώστε 8 επαναλήψεις και στη συνέχεια επαναλάβετε την άσκηση με το άλλο πόδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=un1OM2LXNRw}

Συμβουλή για σωστή εκτέλεση: Η κίνηση πρέπει να προέρχεται από τον γλουτό και το ισχίο, όχι από τη μέση. Κρατήστε τον κορμό σταθερό και αποφύγετε να στρίβετε τη λεκάνη ή να σηκώνετε υπερβολικά το πόδι.