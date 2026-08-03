Η φυτική διατροφή μπορεί να μην σε κάνει πιο δυνατό αλλά σε βοηθά να προπονείσαι συχνότερα με ένταση, χωρίς να καταπονείσαι.

Πολλοί αθλητές επιλέγουν τη φυτική διατροφή με στόχο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Θέλουν να τρέχουν πιο γρήγορα, να σηκώνουν περισσότερα βάρη ή να πετυχαίνουν καλύτερους χρόνους στους αγώνες. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς διαπιστώνουν ότι το πρώτο ουσιαστικό όφελος δεν είναι η αύξηση της δύναμης ή της ταχύτητας, αλλά κάτι πιο απλό: αναρρώνουν γρηγορότερα και μπορούν να προπονούνται ξανά την επόμενη ημέρα.

Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντικό από μια μικρή βελτίωση στη μέγιστη απόδοση. Η συνέπεια στην προπόνηση και η δυνατότητα να πραγματοποιούνται περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα είναι συχνά εκείνο που οδηγεί στη μεγαλύτερη πρόοδο.

Ταχύτερη αποκατάσταση μετά την άσκηση

Μετά από έντονη προπόνηση, οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα καθυστερημένου μυϊκού πόνου (DOMS), ο οποίος συνήθως κορυφώνεται 24 έως 48 ώρες αργότερα. Για έναν επαγγελματία ή συστηματικά ασκούμενο αθλητή, ο χρόνος αποκατάστασης είναι καθοριστικός. Αν οι μύες δεν έχουν αναρρώσει επαρκώς, η επόμενη προπόνηση συχνά αναβάλλεται ή πραγματοποιείται με χαμηλότερη ένταση.

Έρευνες δείχνουν ότι μια ισορροπημένη φυτική διατροφή μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής μετά την άσκηση. Οι φυτικές τροφές είναι πλούσιες σε πολυφαινόλες, φλαβονοειδή και άλλα αντιοξειδωτικά συστατικά, τα οποία φαίνεται να υποστηρίζουν τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης του οργανισμού. Παράλληλα, μελέτες έχουν καταγράψει χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής, όπως η CRP και η IL-6, σε άτομα που ακολουθούν φυτική διατροφή.

Το σημαντικότερο κέρδος δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη απόδοση σε μία μόνο προπόνηση ή έναν αγώνα, αλλά η δυνατότητα να επαναλαμβάνεται η έντονη άσκηση με μεγαλύτερη συνέπεια. Όταν ένας αθλητής αναρρώνει γρηγορότερα, μπορεί να ολοκληρώσει περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα και, σε βάθος μηνών, να αυξήσει σημαντικά τον συνολικό όγκο της προπόνησής του.

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Η φυτική διατροφή δεν αποτελεί «μαγική λύση» ούτε εγγυάται νέα προσωπικά ρεκόρ. Για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός αθλητή απαιτείται σωστός σχεδιασμός και επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, βιταμίνης Β12, σιδήρου και ωμέγα-3 λιπαρών. Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: καλύτερη αποκατάσταση, λιγότερες χαμένες προπονήσεις και, τελικά, μεγαλύτερη συνέπεια στην άσκηση. Και πολλές φορές, αυτή η συνέπεια είναι που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στην αθλητική απόδοση.

Με πληροφορίες από scienceblog.com