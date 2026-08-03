Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ δεν περιλάμβανε αναφορές στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, αν και πηγές της συμμαχίας είχαν αφήσει να εννοηθεί πριν από τη συνεδρίαση ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παύσης των περαιτέρω αυξήσεων παραγωγής.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αντιδρούν στην απόφαση του ΟΠΕΚ+ να προχωρήσει σε νέα αύξηση της παραγωγής από τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή άρση ενός μέρους των εθελοντικών περικοπών που είχαν συμφωνηθεί το 2023.

Το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται στα 79,56 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 5,11 δολαρίων ή 6,04%, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 4,63 δολαρίων ή 5,27%.

Η έντονη διόρθωση αντανακλά την αυξημένη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους δύο βασικούς δείκτες να κινούνται σε καθοδική τάση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές προσφοράς και ζήτησης στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ

Καθοριστικό ρόλο στην πτωτική πορεία των τιμών διαδραματίζει η απόφαση του ΟΠΕΚ+, η οποία ελήφθη την Κυριακή, για αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Σεπτέμβριο. Η κίνηση αυτή ολοκληρώνει τη σταδιακή επαναφορά στην αγορά των 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχαν αποσυρθεί εθελοντικά από επτά βασικά μέλη της συμμαχίας, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν.

Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις παραγωγής που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες, οι επιπτώσεις στην πραγματική προσφορά ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένες, καθώς οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, τη Ρωσία και το Καζακστάν συνέχισαν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις διαταραχές που προκάλεσαν οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

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Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ δεν περιλάμβανε αναφορές στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, αν και πηγές της συμμαχίας είχαν αφήσει να εννοηθεί πριν από τη συνεδρίαση ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παύσης των περαιτέρω αυξήσεων παραγωγής. Αναλυτές εκτιμούν ότι, μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς των εθελοντικών περικοπών, η συμμαχία δεν έχει ισχυρό κίνητρο να προχωρήσει άμεσα σε νέες μεταβολές της προσφοράς, επιλέγοντας πιθανότατα στάση αναμονής ενόψει και των διαπραγματεύσεων για τις ποσοστώσεις παραγωγής του 2027.

Παράλληλα, η Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης (JMMC) του ΟΠΕΚ+ επανέλαβε την ανησυχία της για τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές είναι δαπανηρές και χρονοβόρες στην αποκατάστασή τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ+ συνεχίζει την αναθεώρηση της παραγωγικής δυναμικότητας των κρατών-μελών του, διαδικασία που θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής από το 2027. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις αναμένονται ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράκ, ζητούν υψηλότερες ποσοστώσεις ώστε να αντικατοπτρίζεται η αυξημένη παραγωγική τους ικανότητα.