Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η έλλειψη νέων μικρών διαμερισμάτων διατηρούν τις τιμές των ενοικίων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται και εφέτος σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς «πονοκεφάλους» για χιλιάδες οικογένειες, καθώς το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του μπορεί πλέον εύκολα να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Η συνεχής άνοδος των ενοικίων, η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων και η ανεπάρκεια των φοιτητικών εστιών εντείνουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η ιδιωτική αγορά να αποτελεί τη βασική επιλογή για την πλειονότητα των πρωτοετών φοιτητών.

Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και η έλλειψη νέων μικρών διαμερισμάτων διατηρούν τις τιμές των ενοικίων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης στις πανεπιστημιουπόλεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συγκατοίκηση αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις για τον περιορισμό των εξόδων. Η ενοικίαση ενός μεγαλύτερου διαμερίσματος από δύο ή περισσότερους φοιτητές επιτρέπει τον επιμερισμό τόσο του ενοικίου όσο και των λογαριασμών, μειώνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή, στην αγορά διατίθενται περισσότερα διαμερίσματα δύο ή τριών υπνοδωματίων σε σχέση με μικρές γκαρσονιέρες, γεγονός που διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές για όσους επιλέγουν αυτή τη λύση.

Οδηγός για όσους επιλέξουν τη συγκατοίκηση

Πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμφωνήσουν στον τρόπο κατανομής του ενοικίου και των πάγιων εξόδων, όπως κοινόχρηστα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος θα εμφανίζεται ως μισθωτής στο συμβόλαιο ή αν θα αναγράφονται όλοι οι συγκάτοικοι.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή του ακινήτου. Ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα με δύο ή τρία υπνοδωμάτια μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερο από δύο ξεχωριστές γκαρσονιέρες, ενώ η ενεργειακή του απόδοση επηρεάζει σημαντικά τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού.

Οι υποψήφιοι συγκάτοικοι καλό είναι να συζητήσουν εκ των προτέρων βασικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το πρόγραμμα, η καθαριότητα, οι επισκέψεις και η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. Οι σαφείς κανόνες συμβίωσης μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες συγκρούσεων στην πορεία.

Παράλληλα, συνιστάται να γίνεται λεπτομερής έλεγχος της κατάστασης του διαμερίσματος πριν από την εγκατάσταση, ώστε να καταγραφούν τυχόν φθορές και να αποφευχθούν διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη κατά την αποχώρηση. Χρήσιμο είναι επίσης να ζητείται γραπτή καταγραφή του εξοπλισμού και των επίπλων που παραδίδονται μαζί με το ακίνητο.

Τέλος, η αναζήτηση κατοικίας θα πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς όσο πλησιάζει η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται και οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ένας καλός προγραμματισμός μπορεί να εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ σε ετήσια βάση και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαμονής.