Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα ακολουθήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ.

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία επτά νέων παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Οι άδειες αφορούν τέσσερις νέες αιτήσεις και τρεις επαναξιολογήσεις, οι οποίες έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ενώ για ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητήθηκε και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για το Georgetown University, το οποίο θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το Iowa State University of Science and Technology, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το Roger Williams University, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα μέσω του Deree – The American University of Greece, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο αποκτά παράρτημα στην Αθήνα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επαναξιολόγησης τριών πανεπιστημίων που είχαν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας. Συγκεκριμένα, θετική αξιολόγηση έλαβαν το Université Sorbonne Paris Nord, το University of Essex και το University of Derby, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα παραρτήματά τους στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, το επόμενο στάδιο αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ώστε τα ιδρύματα να υποδεχθούν τους πρώτους φοιτητές τους από τον Σεπτέμβριο.

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Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου παραμένει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ειδικότερα σημείωσε ότι «Η θετική αξιολόγηση των τεσσάρων νέων αιτήσεων, καθώς και η επιτυχής επαναξιολόγηση τριών κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους. Δημιουργούμε σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας από αρνητική διεθνής εξαίρεση τις προηγούμενες δεκαετίες, να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο που προσελκύει κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα, την καινοτομία και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές.

Για εμάς το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, προχωράμε παράλληλα στη μεγαλύτερη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου των τελευταίων δεκαετιών. Με αυξημένη χρηματοδότηση, σημαντικές επενδύσεις στη φοιτητική μέριμνα, νέες εστίες, σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ουσία ήταν και παραμένει μια: περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη γνώση, περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο».

Η ανάρτηση του Υπουργείου Παιδείας

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