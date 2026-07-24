Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ένας 35χρονος, με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιά.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Λίγο μετά τις 20:00, ένας 35χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε ότι τον πυροβόλησε άνδρας στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.

Μετά το αιματηρό επεισόδιο, το θύμα πήγε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», από όπου ειδοποίησε την Αστυνομία και κατήγγειλε τον τραυματισμό του. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.