Νέα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για το θρίλερ στο Αίγιο – Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια της 54χρονης μητέρας.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το Αίγιο, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης μητέρας, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στις 9 Ιουνίου, στο σπίτι τους στον Λόγγο Αχαΐας.

Το νέο εύρημα έρχεται περίπου 45 ημέρες μετά το έγκλημα και προσθέτει νέα ερωτήματα στην έρευνα των Αρχών, οι οποίες εξακολουθούν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τις συνθήκες θανάτου μητέρας και γιου.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, στα εγκληματολογικά ευρήματα δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας που να τον συνδέουν άμεσα με τη χρήση του όπλου. Αντίθετα, στο πιστόλι βρέθηκε γενετικό υλικό της 54χρονης και ακόμη ενός τρίτου προσώπου, ενώ στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 65χρονου.

Παρά το εύρημα της πυρίτιδας, οι Αρχές επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη πως η 54χρονη πυροβόλησε τον γιο της. Η παρουσία υπολειμμάτων πυρίτιδας μπορεί να οφείλεται και σε άλλη χρήση του όπλου, είτε την ημέρα του εγκλήματος είτε σε προγενέστερο χρόνο.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα οποία ο 26χρονος έφερε προθανάτια τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φέρεται να έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα τελικά πορίσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων και των ιατροδικαστών, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών της διπλής δολοφονίας.

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