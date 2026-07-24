Στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ηρεμίας φαίνεται πως απολαμβάνουν η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία στις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον 3,5 ετών γιο τους, Ερμή.
Η εκρηκτική ερμηνεύτρια και ο σύντροφός της βρέθηκαν μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δημιουργώντας από κοινού νέες καλοκαιρινές αναμνήσεις.
Μαζί τους, ο μικρός Ερμής δείχνει να απολαμβάνει τη συντροφιά των γονιών του.
Το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Ελένη Φουρέιρα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, το πιο καλοκαιρινό φωτογραφικό άλμπουμ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καθημερινότητα της οικογένειάς της στις διακοπές.
Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η ίδια ποζάρει μέσα σε μαύρο μπικίνι, κάνει τη γυμναστική της και απολαμβάνει την παρέα του συντρόφου της και του γιου της.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το Νοέμβριο του 2022.
Η τραγουδίστρια, είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της με μία τρυφερή φωτογράφιση που είχε πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.