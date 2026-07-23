Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της δημοσιογράφου στη Μαίρη Λίντα. Η γνωριμία με τους νονούς της.

Με μία ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική εξομολόγηση αποχαιρέτησε η Σία Κοσιώνη την σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ασπρόμαυρη αναμνηστική φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Μαίρη Λίντα με τους νονούς της.

Σε αυτή εμφανίζεται και μία ιδιόχειρη αφιέρωση της σπουδαίας ερμηνεύτριας η οποία αναφέρει: «Στους πιο αγνούς μου φίλους… Με πολλή αγάπη Μαίρη Λίντα».

Από την πλευρά της, η Σία Κοσιώνη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι.

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Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο... Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις».

{https://www.instagram.com/p/DbIN65qMJ_f/?hl=el}

Η Μαίρη Λίντα, μέσα από την τέχνη της και την φωνή της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην μουσική σκηνή της Ελλάδας, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γηροκομείου και η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.