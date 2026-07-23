Ο 60χρονος, που επιτέθηκε στους δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, με τη σύμφωνη γνώμη της 26ης τακτικής ανακρίτριας στην οποία απολογήθηκε και του εισαγγελέα, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικάνους τουρίστες στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες.

Ο 60χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε άστεγος, ενώ η υπεράσπισή του επικαλέστηκε το γεγονός ότι έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Μάλιστα, η τελευταία του νοσηλεία τελείωσε τρεις ημέρες πριν το περιστατικό.

Η επίθεση στην Ακρόπολη

Το πρωί της Τρίτης στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, ένας άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα σε δύο Ελληνοαμερικανούς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, που κρατούμε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες, ενώ εντέλει τραυμάτισε το ζευγάρι των τουριστών. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα έφερε τραύμα στα πόδια.

Μάρτυρες της επίθεσης ανέφεραν πως ο 60χρονος επιτέθηκε αρχικά στην γυναίκα, την οποία έσπευσε να υπερασπιστεί ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5ushybtw89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος δράστης είναι άστεγος και φέρεται να έχει συλληφθεί το 2019 για κατοχή μαχαιριού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk40hq5xfcu1?integrationId=40599y14juihe6ly}