Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα των γενεθλίων της.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, η Τζένη Μπότση γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Αλίκη, αλλά και μερικά από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, οι φίλοι της τής είχαν ετοιμάσει μία μικρή έκπληξη για την ξεχωριστή αυτή ημέρα, με την φωτογραφία πάνω στην τούρτα της να «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε στιγμές από τον εορτασμό, δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, δύο χιουμοριστικά βίντεο: στο ένα χορεύει ανέμελα στο μπαλκόνι, ενώ το άλλο σβήνει τα κεράκια της τούρτας της γελώντας.

Ωστόσο, το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της ανάρτησής της ήταν οι φωτογραφίες στις οποίες η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της, Αλίκη.

Η δημοσίευση της Τζένης Μπότση

Στο συνοδευτικό κείμενο, επέλεξε να μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις της γράφοντας χαρακτηριστικά:

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«Το χρονικό των γενεθλίων μου 21/07/2026

1.Η συμμορία ήρθε σπίτι μου χωρίς να έχω ΙΔΕΑ και μόλις άλλαξε η μέρα το κατάλαβε όλη η γειτονιά

2. Το πιο αστείο σβήσιμο κεριών . Μπορεί να έχει ένα η τούρτα αλλά το κοντέρ έγραψε 54!

3. Η φωτογραφία είναι από τη βραδιά της Eurovision. Η αγωνία για το αποτέλεσμα είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μου…και οι φίλοι μου (not) με έβγαζαν φωτογραφίες ….(λίγη ντροπή δε βλάπτει)

{https://www.instagram.com/p/DbG45o5AIfy/?hl=el&img_index=1}

4. Με τούτα και με εκείνα ξύπνησε το παιδί μου και επαναλάβαμε το σβήσιμο των κεριών με την Αλίκη στην αγκαλιά μου κάνοντας την επισήμανση για την τούρτα: δεν ταιριάζει το για πάντα νέα με τη φωτογραφία και την Ανδρομάχη να εξηγεί στο 6χρονο, στις 12:17, το σχήμα οξύμωρο.

@andromache_dav, @jo_pantelidis, @melita12 και Σόφη ή Σοφία ή Σοφακι , είστε δυνατή ομάδα! Σας ευχαριστώ για ΟΛΑ! Κυρίως για τα γέλια τις πιο δύσκολες στιγμές!

Και κάπως έτσι υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου!!! Χωρίς φίλτρα!! Χωρίς ντροπή! Μόνο με αγάπη».