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Η επική αντίδραση της Θάλειας Ματίκα στη σκηνή!

Για μία ακόμη φορά, μία απρόσμενη επισκέπτρια διέκοψε την παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα, «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδείας τους στην Καρδίτσα.

Το απρόοπτο θύμισε έντονα το περιστατικό με την ακρίδα που είχε σημειωθεί στο Κιλκίς, όταν η Θάλεια Ματίκα είχε διακόψει την ερμηνεία της εξαιτίας του εντόμου που βρέθηκε στη σκηνή.

Αυτή τη φορά, μία χρυσόμυγα έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή, με την ηθοποιό να σταματάει ξανά την παράσταση μέχρι να απομακρυνθεί το έντομο από τη σκηνή.

«Συγγνώμη! Παρ’ το! Φύγε μη με αγγίζεις τώρα. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Πάμε επιστροφή στην άγρια φύση», φώναξε εμφανώς ταραγμένη η ηθοποιός.

Η απρόσμενη αυτή στιγμή προκάλεσε γέλια τόσο στους δύο πρωταγωνιστές, όσο και στους θεατές που παρακολουθούσαν την παράσταση της παράστασης.

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Ο Τάσος Ιορδανίδης δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κάπως έτσι μ’ αντιμετωπίζει και στο σπίτι».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο ηθοποιοί συνέχισαν κανονικά την παράσταση, από το σημείο όπου είχε διακοπεί.