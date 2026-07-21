Νέα εξόρμηση για την Ντοερέττα Παπαδημητρίου.

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τον καύσωνα της Αθήνας, φαίνεται πως απολαμβάνει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, επιλέγοντας να περάσει λίγες ημέρες κοντά στη φύση, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η γνωστή ηθοποιός, άδραξε την ευκαιρία για να μια σύντομη απόδραση, οργανώνοντας ένα διαφορετικό ταξίδι αναψυχής μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και τα δροσερά νερά των ποταμών.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο απαθανατίζει τον εαυτό της να βουτάει στα νερά του ποταμού, απολαμβάνοντας τη φυσική δροσιά.

Αν και επέλεξε να μην αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, το σκηνικό μοιάζει να είναι βγαλμένο από παραμύθι, καθώς η βλάστηση ακουμπάει το νερό δημιουργώντας φυσική δροσιά και το ιδανικό περιβάλλον για κολύμπι μακριά από την πολυκοσμία.

Στο βίντεο, η ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάζει με χιούμορ τις υψηλές θερμοκρασίες της Αθήνας, δείχνοντας πώς απολαμβάνει την μικρή της καλοκαιρινή απόδραση.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα σύντομο απόσπασμα από τις περσινές της διακοπές με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και παιχνιδιού δίπλα στην πισινά, κάνοντας «ακροβατικά» και βουτιές.

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