Οι εργαζόμενοι της Disney ενημερώθηκαν την Τρίτη το πρωί ότι απολύονται.

Τα Animation στούντιο της Pixar, παρά το γεγονός ότι έφεραν έσοδα από την επιτυχία του blockbuster «Toy Story 5» επλήγη από μαζικό κύμα απολύσεων από την Disney την Τρίτη.

Εκπρόσωπος της Disney επιβεβαίωσε στο Variety πως ο κολοσσός της ψυχαγωγίας προχώρησε σε περικοπές εκατοντάδων θέσεων εργασίαςσε συγκεκριμένους τομείς. Ανάμεσά τους έγιναν περικοπές στο ESPN, πολλές από τις οποίες σχετίζονται και με το δίκτυο του NFL Network, στην Disney Entertainment Television και στα στούντιο της Disney. Η πλειοψηφία των απολύσεων στο κομμάτι των στούντιο έγινε σε αυτά της Pixar ενώ στο τηλεοπτικό κομμάτι έγιναν στο National Geographic.

Οι εργαζόμενοι της Disney ενημερώθηκαν την Τρίτη το πρωί.

Απολύσεις και τον περασμένο Απρίλιο

Η Disney και τον περασμένο Απρίλιο είχε προχωρήσει σε 1.000 απολύσεις στον τομέα του μάρκετινγκ στα στούντιο της Disney, τα τηλεοπτικά δίκτυα, το ESPN, την παραγωγή, τον τομέα της τεχνολογίας και στα διοικητικά τμήματα. Τότε ο νεοφερμένος CEO της Disney, Josh D’Amaro ανέφερε σε μήνυμά του προς τους εργαζόμενους πως «τους τελευταίους μήνες, εξετάσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας σε διάφορα τμήματα της εταιρείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την παγκόσμιας κλάσης δημιουργικότητα και καινοτομία που εκτιμούν και περιμένουν οι θαυμαστές μας από την Disney. Δεδομένου του ταχέως εξελισσόμενου ρυθμού των κλάδων μας, αυτό απαιτεί να αξιολογούμε συνεχώς πώς να προωθήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο».

Οι απολύσεις στην Pixar εστιάζουν κυρίως στους τομείς παραγωγής και διαχείρισης. Πηγή που γνωρίζει εκ των έσω τις απολύσεις είπε ότι οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες της Pixar, που σχετίζονται με τον τομέα παραγωγής και των projects που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία στο στούντιο.

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Σε γενικές γραμμές, τα στούντιο της Walt Disney έχουν εξελίξει τη στρατηγική παραγωγής τους τα τελευταία τρία χρόνια για να μειώσουν τον συνολικό όγκο και να δώσουν προτεραιότητα στην ποιότητα, με έμφαση στις κινηματογραφικές κυκλοφορίες που τροφοδοτούν το ευρύτερο οικοσύστημα ψυχαγωγίας της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του streaming, με λιγότερα proojects να παράγονται απευθείας για streaming.

Οι ταινίες της Pixar

H Pixar κυκλοφόρησε δύο ταινίες το 2026: την άνοιξη το «Hoppers» που έκανε δυνατό άνοιγμα στις αίθουσες αλλά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιτυχιών της Pixar στο box-office και το «Toy Story 5» που σύντομα αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και να καταλήξει να είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του franchise.

Αν και τα σίκουελ της Pixar, ανάμεσά τους και το «Inside Out 2» του 2024 έχουν εκτοξεύσει το το box office, το στούντιο κινουμένων σχεδίων δυσκολεύεται να λανσάρει νέες ταινίες, μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια του covid, αρκετές ταινίες, όπως οι «Soul», «Luca» και «Turning Red», κυκλοφόρησαν απευθείας στο Disney+ και τα στελέχη ένιωσαν ότι αυτό εκπαίδευσε ακούσια το κοινό να παρακολουθεί τις ταινίες της Pixar στο σπίτι και όχι στις κινηματογραφιικές αίθουσες.

Με πληροφορίες του Variety