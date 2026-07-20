Αποχαιρέτα το (χαριτωμένο) Baby Yoda που χάνεις...

Για μια σειρά -ανεπίσημα- ξεκίνησε κάπως σαν πείραμα με στόχο να κάνει το Disney+ πιο ελκυστικό όταν πρωτολανσαρίστηκε, το The Mandalorian πολύ γρήγορα βρέθηκε στο κέντρο του σύμπαντος του Star Wars. Επίσης, απέδειξε, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, ότι το Star Wars μπορούσε να ευδοκιμήσει τόσο μακριά από τους Skywalkers και τους Jedi όσο και στην μικρή οθόνη. Όμως, μετά από τρεις σεζόν και μια μεταφορά στην μεγάλη οθόνη, το μέλλον της σειράς παρέμενε απογοητευτικά ασαφές και αβέβαιο. Μέχρι τώρα...

Μια αναφορά σε νέο επίσημο βίντεο από τα backstage της ταινίας Star Wars: The Mandalorian and Grogu ίσως σηματοδοτεί το οριστικό φινάλε του πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, στο βίντεο αναφέρεται ότι το The Mandalorian διαρκεί από το 2019 έως το 2023, κάτι που θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η τρίτη σεζόν είναι και το φινάλε της σειράς του Disney+.

{https://youtu.be/JS_uy7mhiEg?si=J-k0SOs_g_HKGZrC}



Αν και η Lucasfilm δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση για ακύρωση της σειράς και η τέταρτη σεζόν δεν έχει ποτέ επίσημα αποκλειστεί, η αναφορά μιας ημερομηνίας λήξης σε επίσημο promo βίντεο, υποδηλώνει εμμέσως πλην σαφώς, ότι το στούντιο δεν την συμπεριλαμβάνει στα μελλοντικά σχέδιά του.



Θυμίζουμε ότι η ταινία The Mandalorian, σημείωσε μια μέτρια πορεία, αποκομίζοντας ανάμεικτες κριτικές, με κάποιους να κάνουν λόγο ότι μοιάζει με επεισόδιο της σειράς και άλλους να σχολιάζουν ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Ο δημιουργός της σειράς (και της ταινίας), Τζον Φαβρό, είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι τα σενάρια για την τέταρτη σεζόν είχαν ήδη γραφτεί, στη συνέχεια όμως, η ιστορία χρειάστηκε να επαναδιαμορφωθεί σε The Mandalorian and Grogu, και να γίνει στην ταινία που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, συνεχίζοντας την ιστορία του Din και του Grogu μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν.



Προφανώς, η σειρά βρίσκεται τώρα σε μια περίεργη θέση γιατί μια μελλοντική -τέταρτη- σεζόν θα χρειαστεί να ξεκινήσει από όσα συνέβησαν στην ταινία.



Παράλληλα, υπήρχε η εικασία ότι ο Mandalorian και ο Grogu θα μπορούσαν να έχουν μια δεύτερη ζωή μέσω μιας ευρύτερης σειράς ταινιών στη μεγάλη οθόνη. Αλλά αυτά τα σχέδια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της ταινίας στο box office, τα οποία αφήνουν την επόμενη περιπέτεια των δύο χαρατήρων, κάπως αβέβαιη...