H ταινία The Mandalorian and Grogu αποτελεί την επιστροφή του «Star Wars» στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε «ταξιδεύει» σε έναν πολύ μακρινό γαλαξία του «Star Wars» καθώς δανείζει τη φωνή του στην ταινία «The Mandalorian and Grogu» η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 22 Μαΐου.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς «The Mandalorian» του Disney+, το φιλμ ακολουθεί τους Din Djarin και Grogu σε μια νέα αποστολή μετά την πτώση της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας.

Στο νέο τρέιλερ, ο Σκορσέζε ακούγεται στον ρόλο ενός εξωγήινου εμπόρου από τον πλανήτη Ardennia, τον οποίο προσεγγίζει ο Din Djarin αναζητώντας πληροφορίες για έναν Hutt. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του Σκορσέζε τού κλείνει την πόρτα μόλις ακούει το συγκεκριμένο όνομα.

{https://youtu.be/IHWlvwu8t1w?si=W5vMg7x4VTIUIMgZ}

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος δημιουργός δανείζει τη φωνή του σε παραγωγή, καθώς το είχε κάνει στο παρελθόν τόσο στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Shark Tale» το 2004, όσο και σε δικά του έργα όπως τα «Mean Streets», «Taxi Driver», «The Last Temptation of Christ», «The Wolf of Wall Street» και «Killers of the Flower Moon».

Ο Τζον Φαβρό, δημιουργός του «The Mandalorian» και σκηνοθέτης της ταινίας, συνεχίζει την παράδοση των ηχηρών cameos στο διάσημο «Mandoverse», έχοντας συμπεριλάβει στο παρελθόν τους Βέρνερ Χέρτζογκ και Τζακ Μπλακ.

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Φαβρό και Ντέιβ Φιλόνι (Dave Filoni) βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας. Στο πλευρό του πρωταγωνιστή Πέδρο Πασκάλ βρίσκονται η Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, ο Τζόνι Κόιν και Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Φαβρό, Κάθλιν Κένεντι, Ντέιβ Φιλόνι και Ίαν Μπράις, ενώ τη μουσική υπογράφει ο βραβευμένος Λούντβιχ Γκόρανσον.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία των Disney και Lucasfilm, αποτελεί την επιστροφή του «Star Wars» στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια.