Έπειτα από 67 χρόνια αμερικανικών κυρώσεων η κυβέρνηση της Κούβας φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση, καθώς το νησί βρίσκεται στο χείλος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Μυστικές συνομιλίες φέρεται να έχουν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο (εγγονός του Ραούλ Κάστρο), παρακάμπτοντας τα επίσημα κανάλια της κυβέρνησης της Κούβας, σύμφωνα με το Axios.

Οι συνομιλίες αυτές δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τον 94χρονο επαναστάτη Ραούλ Κάστρο ως τον πραγματικό λήπτη αποφάσεων στο νησί.

«Δεν θα χαρακτήριζα αυτές τις επαφές τόσο "διαπραγματεύσεις" όσο "συζητήσεις" για το μέλλον», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρούμπιο και η ομάδα του βλέπουν τον 41χρονο εγγονό του Ρασούλ Κάστρο και τον κύκλο του ως εκπροσώπους νεότερων, επιχειρηματικά προσανατολισμένων Κουβανών, για τους οποίους ο επαναστατικός κομμουνισμός έχει αποτύχει - και οι οποίοι βλέπουν αξία σε μια προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

«Το καθεστώς πρέπει να φύγει»

«Η θέση μας - η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης - είναι ότι το καθεστώς πρέπει να φύγει», ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τον Πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Ο Ρούμπιο εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες με τον εγγονό», πρόσθεσε.

Γνωστός ως «Ραουλίτο», ο νεότερος Κάστρο είναι γνωστός στους πολιτικούς κύκλους με το παρατσούκλι «El Cangrejo» («Το Καβούρι»), επειδή έχει ένα παραμορφωμένο δάχτυλο.

Έπειτα από 67 χρόνια αμερικανικών κυρώσεων η κυβέρνηση της Κούβας φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση, καθώς το νησί βρίσκεται στο χείλος της ανθρωπιστικής κρίσης. Το ηλεκτρικό δίκτυο καταρρέει. Τα νοσοκομεία περιορίζουν τα χειρουργεία. Τα τρόφιμα και τα καύσιμα γίνονται δυσεύρετα. Ο τουρισμός στερεύει. Σκουπίδια που δεν έχουν μαζευτεί συσσωρεύονται στους δρόμους.

Τα προβλήματα επιταχύνθηκαν αφότου ο Τραμπ διέταξε στις 3 Ιανουαρίου την απαγωγή και έκδοση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος παρείχε ουσιαστικά δωρεάν πετρέλαιο στην Κούβα.

Στις 29 Ιανουαρίου, ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις τον άλλο μεγάλο προμηθευτή πετρελαίου της Κούβας, το Μεξικό.

Η επιτυχία και η τεχνική υπεροχή του αμερικανικού στρατού στην επιχείρηση κατά του Μαδούρο συγκλόνισε την κουβανική ηγεσία.

Ωστόσο, η απόφαση των ΗΠΑ να διατηρήσουν στην εξουσία συνεργάτες του Μαδούρο - ιδίως την αντιπρόεδρό του Ντέλσι Ροντρόγκεζ, που τώρα ασκεί χρέη προέδρου - έστειλε μήνυμα στην Κούβας ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι πρόθυμοι να συνάπτουν συμφωνίες με αντιπάλους.

«Ψάχνουν την Ντέλσι της Κούβας»

Πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ρούμπιο και άλλοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν επαφές με ελίτ της Βενεζουέλας, όπως κάνουν τώρα με την Κούβα, σύμφωνα με πηγές του Axios.

«Ψάχνουν για την επόμενη Ντέλσι στην Κούβα», ανέφερε πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Σύμβουλοι του Τραμπ έχουν συνομιλήσει και με άλλους επιδραστικούς Κουβανούς, πέραν του νεότερου Κάστρο, αλλά αυτός θεωρείται η πιο σημαντική προσωπικότητα στο νησί.

«Είναι το καμάρι του παππού του», υπηρέτησε ως σωματοφύλακάς του και έχει συμμάχους που διευθύνουν τον τεράστιο στρατιωτικο-επιχειρηματικό όμιλο GAESA, ανέφερε πηγή που χαρακτήρισε τις συνομιλίες Ρούμπιο-Κάστρο «παραδόξως» φιλικές.

Όπως και στη Βενεζουέλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να μη ζητήσει συνολική αλλαγή καθεστώτος, να παραμείνουν κάποιοι σε θέσεις εξουσίας.

Ορισμένα μέλη της οικογένειας Κάστρο, συμπεριλαμβανομένου του Ραούλ Κάστρο, ενδέχεται να μη εξαναγκαστούν σε εξορία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τον Τραμπ.

Ο Ρούμπιο δεν έχει συνομιλήσει με τον επίσημο ηγέτη της Κούβας, τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ούτε με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Αυτοί θεωρούνται από τις ΗΠΑ «κομματικοί γραφειοκράτες» του κομμουνιστικού κόμματος, ανίκανοι να οραματιστούν και να διαπραγματευτούν για την αλλαγή στην Κούβα, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Με πληροφορίες από Axios