Παράλληλα, η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, μετά τις αποκαλύψεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την Κυριακή «ανησυχητικά» τα ευρήματα της έκθεσης πέντε Ευρωπαίων συμμάχων που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του εκλιπόντος επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε κανένα λόγο να την αμφισβητήσει. «Προφανώς γνωρίζουμε την έκθεση. Είναι μια ανησυχητική έκθεση. Γνωρίζουμε την περίπτωση του κ. Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε κανένα λόγο να την αμφισβητήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στην Μπρατισλάβα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σλοβακία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, σε κοινή δήλωση, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία το Σάββατο δήλωσαν ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από το σώμα του Ναβάλνι «επιβεβαίωσαν οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδη βατράχια στη Νότια Αμερική και δεν βρίσκεται φυσικά στη Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Ναβάλνι ενώ κρατούνταν σε μια αποικία καταδίκων στην Αρκτική πριν από δύο χρόνια, απέρριψε τους τελευταίους ισχυρισμούς ως «δυτική προπαγανδιστική απάτη», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας. Όταν ρωτήθηκε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στη δήλωση, ο Ρούμπιο είπε ότι ήταν μια προσπάθεια δική τους.

«Αυτές οι χώρες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Το συντόνισαν. Εμείς επιλέξαμε - Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλώς, δεν ήταν, δική μας προσπάθεια. Μερικές φορές οι χώρες βγαίνουν έξω και κάνουν το δικό τους με βάση τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει», είπε ο Ρούμπιο.

«Δεν αμφισβητούμε ούτε μπαίνουμε σε διαμάχη με αυτές τις χώρες γι' αυτό. Αλλά ήταν η έκθεσή τους και την δημοσίευσαν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Ναβάλνι πέθανε σε μια φυλακή στην Αρκτική τον Φεβρουάριο του 2024, αφού καταδικάστηκε για εξτρεμισμό και άλλες κατηγορίες, τις οποίες αρνήθηκε όλες.

Νέες κυρώσεις εξετάσει η Βρετανία

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας, μετά την ανάληψη ευθύνης του Κρεμλίνου για τη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, όπως υπογράμμισε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Μόσχα εμπλέκεται στον θάνατο του Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια σε μια φυλακή στη Σιβηρία και χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως ένδειξη της «αδύναμης σκέψης των δυτικών μυθοπλαστών».

Σε μια επίπληξη στην εκπομπή Sunday With Laura Kuenssberg του BBC, η υπουργός Εξωτερικών Κούπερ δήλωσε ότι η κατηγορία κατά της Ρωσίας ήταν «βαθιά σοβαρή» και προϊόν δύο ετών συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. «Μόνο το ρωσικό καθεστώς είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χορηγήσει αυτό το δηλητήριο ενώ βρισκόταν σε ρωσική φυλακή», είπε.

Η ανάλυση δειγμάτων από το σώμα του Ναβάλνι αποκάλυψε την παρουσία μιας τοξίνης, η οποία παράγεται από βατράχους-βελάκια στη Νότια Αμερική. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του δήλωσαν ότι ο Ναβάλνι δεν θα μπορούσε να έχει καταπιεί κατά λάθος το δηλητήριο, καθώς δεν βρίσκεται στη Ρωσία και γενικά παράγεται μόνο από τους βατράχους στην άγρια ​​φύση. Η Κούπερ δήλωσε ότι το περιστατικό έδειξε ότι «το μέρισμα της ειρήνης του ψυχρού πολέμου στο οποίο όλοι πιστεύαμε και ελπίζαμε έχει εξαφανιστεί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς την Ευρώπη».

Προτείνει ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περαιτέρω κυρώσεις, λέγοντας: «Συνεχίζουμε να εξετάζουμε συντονισμένη δράση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κυρώσεων κατά του ρωσικού καθεστώτος. Όπως γνωρίζετε, το επιδιώκουμε αυτό ως μέρος της απάντησής μας στην βάναυση εισβολή στην Ουκρανία, όπου πλησιάζουμε επίσης στην τέταρτη επέτειο αυτής της εισβολής. Πιστεύουμε ότι οι συνεργασίες που χτίζουμε στο εξωτερικό μας κάνουν πιο δυνατούς στο εσωτερικό». Ενεργώντας παράλληλα με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, παράλληλα με συμμάχους σε όλο τον κόσμο, διατηρούμε αυτή την πίεση στο ρωσικό καθεστώς».

Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει επίσης να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία και να παραμένει σε εγρήγορση απέναντι σε άλλες διαφορετικές, υβριδικές απειλές, ο Κούπερ πρόσθεσε: «Το άλλο πράγμα που θα έλεγα, ειδικά για τον Αλεξέι Ναβάλνι, είναι ότι ένα από τα πράγματα που είπε ήταν "πείτε την αλήθεια, διαδώστε την αλήθεια", επειδή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όπλο από όλα».