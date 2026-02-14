Δείτε τη μετάβαση από την πιο επικίνδυνη γέφυρα της χώρας σε ένα σύγχρονο έργο υποδομής που αλλάζει και αναβαθμίζει την καθημερινότητα της περιοχής.

Η νέα γέφυρα του Ευρώτα δόθηκε σε προσωρινή χρήση, βάζοντας οριστικά τέλος στη λειτουργία της παλιάς μεταλλικής γέφυρας που για χρόνια είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλη και θεωρούνταν η πιο επικίνδυνη γέφυρα στην Ελλάδα. Ένα πέρασμα που επί δεκαετίες εξυπηρετούσε την τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα γεννούσε ανησυχία σε κάθε διέλευση.

Στο βίντεο του Up Stories θα δείτε πλάνα από τη σημερινή εικόνα του έργου, αλλά και εικόνες από τον Μάρτιο του 2022, όταν η παλιά γέφυρα παρέμενε ακόμη σε χρήση, παρά τα σοβαρά προβλήματα και τις προειδοποιήσεις.

Το νέο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.465.000 ευρώ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Μάιο του 2024. Με μήκος 90 μέτρα και πλάτος 9 μέτρα, ενισχυμένο κατάστρωμα, σύγχρονη σήμανση και δύο πεζοδρόμια πλάτους 2,10 μέτρων, η νέα γέφυρα εξασφαλίζει πλέον ασφαλή και άνετη διέλευση για οχήματα και πεζούς.

Η παλιά μεταλλική γέφυρα δεν κατεδαφίζεται. Αντίθετα, θα μετατραπεί σε πεζογέφυρα–μνημείο, διατηρώντας τον ιστορικό και λαογραφικό της χαρακτήρα, ως ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου.

{https://www.youtube.com/watch?v=DGrrHNgDEPE}