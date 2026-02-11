Η ανάρτηση της προεδρία της Τουρκίας για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Με μία ακόμα ανάρτηση η τουρκική πλευρά στέλει μήνυμα στην Ελλάδα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να αυξήσουμε το διμερές εμπόριο μας στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια με την Ελλάδα» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η τουρκική προεδρία.

Σχολιάζει επίσης πως «Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Ελπίζω ότι τα έγγραφα που μόλις υπογράψαμε θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συμβατική βάση των σχέσεών μας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε τον στόχο μας να αυξήσουμε το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έφτασε σχεδόν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους, την 6η Σύνοδο του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας και την τελετή υπογραφής συμφωνιών στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεχίζει η τουρκική προεδρία στο επίσημο site της.

«Σήμερα, συζητήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση θετικά θέματα ημερήσιας διάταξης. Φαίνεται ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου μας προσφέρουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο από αυτή την άποψη. Ελπίζω ότι τα έγγραφα που μόλις υπογράψαμε θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συμβατική βάση των σχέσεών μας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε τον στόχο μας να αυξήσουμε το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έφτασε σχεδόν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Ερντογάν.

{https://twitter.com/trpresidency/status/2021636631204442233}

