Η «προειδοποίηση» του Τραμπ προς το Ιράν, μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε στο Ιράν ότι την τελευταία φορά που η χώρα επέλεξε να μην κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επλήγησαν εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με την αμερικανική επιχείρηση «Midnight Hammer».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε αυτό το «μήνυμα» στην Τεχεράνη μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε στον Λευκό Οίκο μακριά από τις κάμερες και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, χωρίς οι ηγέτες να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνάντηση με τον Νετανιάχου και στη συνέχεια έκανε αναφορά στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Την τελευταία φορά που το Ιράν αποφάσισε ότι είναι καλύτερα να μην κάνει συμφωνία, επλήγησαν από το Midnight Hammer. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά για εκείνους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην επίθεση εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχεδόν τρεις ώρες η συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου

Η συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν η έβδομη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου. Διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ενώ έγινε πίσω από κλειστές πόρτες, κάτι ασυνήθιστο.

Για την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο δεν υπήρξε η «τελετή» που γίνεται συνήθως, με τον Τραμπ να τον υποδέχεται μπροστά στις κάμερες. Επίσης, οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ γραφείο, όπου επίσης είθισται να κάνουν δηλώσεις ο Τραμπ και ο εκάστοτε συνομιλητής του.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πληροφορίες πριν από τη συνάντηση ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου θα πίεζε τον Τραμπ να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα για τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου προκύπτει πως είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου και διάφορους αντιπροσώπους του. Ήταν πολύ καλή συνάντηση, η εξαιρετική σχέση των δύο χωρών μας συνεχίζεται.

Δεν υπήρξε κάτι οριστικό, πέρα από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το Ιράν, προκειμένου να δούμε αν μπορεί να ολοκληρωθεί μια συμφωνία ή όχι.

Αν μπορεί να επιτευχθεί, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό ότι αυτό θα είναι προτεραιότητα. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί, τότε θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Την τελευταία φορά που το Ιράν αποφάσισε ότι είναι καλύτερο να μην κάνει συμφωνία, επλήγησαν με το Midnight Hammer. Αυτό δεν πήγε καλά για εκείνους. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την τεράστια πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και την περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Νετανιάχου: Συζητήσαμε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις ολοκλήρωσε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τη Γάζα και τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο πρωθυπουργός συζήτησε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό και τη σχέση τους», ανέφερε ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.