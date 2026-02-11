Οι συνομιλίες στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο για τη νέα συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κάμερες και φωτορεπόρτερ κατέγραψαν το SUV που μετέφερε τον Νετανιάχου- με μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία- έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Η άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έγινε μπροστά στις κάμερες, με υποδοχή από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως συνηθίζεται.

Πριν πάει στον Λευκό Οίκο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Οι συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη είναι στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να πιέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετήσει σκληρότερη στάση στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμά του, όμως ο Νετανιάχου αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.