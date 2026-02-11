Η Ευαγγελία Μουμούρη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η Ευαγγελία Μουμούρη, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ηθοποιός που ενσάρκωσε το ρόλο της Όλγας στην σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «Το ΡΙΦΙΦΙ», αναφέρθηκε συγκινημένη στις συνθήκες υπό τις οποίες εργάστηκε για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Με έντονη συγκίνηση αναφέρθηκε στον Σωτήρη Τσαφούλια και στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς.

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για το ρόλο της στο «ΡΙΦΙΦΙ»

Αρχικά η Ευαγγελία Μουμούρη, στάθηκε στο λόγο για τον οποίο συγκινήθηκε όταν ολοκληρώθηκαν και προβλήθηκαν τα επεισόδια της σειράς, καθώς εστίασε και στην επιλογή του Σωτήρη Τσαφούλια να ενσαρκώσει η ίδια το ρόλο της Όλγας:

«Δεν με συγκινεί το πώς έπαιξα. Με συγκινεί ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα, δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αποφάσισε να με πάρει τηλέφωνο για ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ και να μου πει «Εσύ θα είσαι», χωρίς να ξέρω το λόγο. Ρώτησα γιατί… Είπε απλά ότι αυτό ήθελε να κάνει», είπε αναφερόμενη στο Σωτήρη Τσαφούλια και συνέχισε:

«Με είχε δει σε μία παράσταση με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη… Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Με συγκινεί και το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από μία στιγμή της τέχνης μου να συγκινήσω τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η δουλειά μας, το συναίσθημα πέρασε μέσα από τη μουσική, την κάμερα… Ήταν ένα αληθινό συναίσθημα».

Σε δεύτερο χρόνο, αναλύοντας το ρόλο της, στάθηκε στην αληθινή ιστορία πίσω από το σενάριο. Η Ευαγγελία Μουμούρη λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αφηγήθηκε την πραγματική ιστορία, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως πριν από κάθε σκηνή έβλεπε αυτό το παιδί:

«Αυτό είναι ένα γεγονός, πριν από κάθε σκηνή ήμουν στο κινητό και έβλεπα αυτό το παιδί. Εγώ δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα. Μίλησε ο Σωτήρης (Τσαφούλιας), δεν ήθελα να μιλήσω εγώ. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά. Θα πάω όμως στη Μυτιλήνη, το έχουμε πει με το Σωτήρη. Θα πάω να συναντήσω τη μητέρα».

Απαντώντας στα ερωτήματα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αναφορικά με το πώς κατάφερε να ενσαρκώσει την τελευταία σκηνή της σειράς, όπου καταναλώνει την τούρτα με δάκρυα στα μάτια, η Ευαγγελία Μουμούρη τόνισε: «Δεν βάζω στην άκρη την τέχνη και την τεχνική μου, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία δουλειά που στηρίζει όλο αυτό. Ήταν μία στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει το φακό και να «αγγίξει» ανθρώπους. Αυτό είναι που με συγκινεί».

Τέλος, σχολίασε την αντίδραση του κόσμου, ενώ αναφέρθηκε και σε γεγονός: «Περίμενα ότι αν είχε επιτυχία θα ενθουσιαστώ. Δεν υπήρχε ενθουσιασμός. Εντυπωσιάστηκα από την άμεση ανταπόκριση του κόσμου… Είχα μία γαλήνη ότι αυτό, πέρασε στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, συγκινούμαι ακόμη. Η Έλλη Γρίβα που έπαιξε στη σειρά, μου είπε ότι ένας κύριος, της είπε ότι όταν έπαιξε η σκηνή, ανέβηκε στον πάνω όροφο του σπιτιού για να κλάψει, να μην τον δουν τα παιδιά του. Αυτό μου δείχνει ότι η τέχνη μας έχει μία πολύ μεγάλη δύναμη… Εγώ απλά, ήμουν το μέσο…»

