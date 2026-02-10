Το βίντεο από την εκπομπή «Στούντιο 4» για τους εθνικούς τελικούς της Eurovision που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ένα βίντεο – αφιέρωμα στους εθνικούς τελικούς της Eurovision που ταξίδεψε τους τηλεθεατές από τις εμφανίσεις του 2006 έως και το 2014.

Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για τον εθνικό τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί μέσα από τις τρεις εκπομπές της ΕΡΤ «Sing for Greece», με σκοπό να αναδειχθεί το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Συγκεκριμένα, ο Α’ Ημιτελικός αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στις 21:00. Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οι επόμενοι 14 υποψήφιοι θα παρουσιάσουν στον Β’ Ημιτελικό τα τραγούδια τους. Ο μεγάλος τελικός, θα διεξαχθεί την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Στούντιο 4», παρουσιάζονται οι εθνικοί τελικοί που άφησαν ιστορία με πλάνα αρχείου απο τις χρονιές 2006, 2008 και 2014.

Το 2006, η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Γιώργο Καπουτζίδη, υποδέχτηκαν το κοινό σε μία συναρπαστική βραδιά – αναδρομή στο χρόνο από το 1974 μέχρι το 2006, με χορό, τραγούδι και μιμήσεις, ενώ υποδέχτηκαν στη σκηνή ονόματα του Ελληνικού πενταγράμμου. Το 2005, η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση του διαγωνισμού με την Έλενα Παπαρίζου να χαρίζει την πρωτιά στη χώρα.

Για το 2008, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ματθίλδη Μαγγίρα, ανέβηκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν το κοινό για τον εθνικό τελικό της χρονιάς, με ένα φαντασμαγορικό show, σε σκηνοθεσία και σκηνική παρουσία του Φωκά Ευαγγελινού.

Τέλος, το 2014, η Δέσποινα Βανδή με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ανέβηκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν το κοινό με μουσική, χορό, ρυθμούς Eurovision και ερμηνείες που άφησαν ιστορία. Σε σκηνοθεσία και επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, στο πλευρό των δύο παρουσιαστών βρέθηκαν καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν στο παρελθόν την Ελλάδα, παρουσιάζοντας τα τραγούδια τους σε παλαιότερες και νέες εκδοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbchzh8j4gx?integrationId=40599y14juihe6ly}